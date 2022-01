Legia Warszawa rezygnuje z piłkarza. Może sobie szukać nowego klubu

Za Legią zdecydowanie trudne miesiące. Broniący tytułu mistrza Polski po zakończeniu pierwszej części sezonu znajdują się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Seria porażek, odejście trenera i zamieszanie po ataku kibiców na klubowy autokar. O tym wszystkim "Wojskowi" chcą jak najszybciej zapomnieć.

Legia rezygnuje z młodego napastnika

W odcięciu się od fatalnej serii może pomóc ułożenie drużyny przez Aleksandra Vukovicia, który w grudniu został przywrócony do roli pierwszego trenera. Pomóc ma też Jacek Zieliński, który niedawno został ogłoszony nowym nowym dyrektorem sportowym. Obaj wykonali już pierwsze ruchy kadrowe. Ostatnio do klubu sprowadzony został Maciej Rosołek, który był na wypożyczeniu w Arce Gdynia.

Teraz portal legia.net donosi, że na najbliższe zgrupowanie legionistów do Dubaju nie poleci napastnik Kacper Kostorz. 22- latek ma wkrótce pożegnać się z klubem. Mimo że jego kontrakt obowiązuje do czerwca tego roku, to już usłyszał, że może poszukać sobie nowego klubu.

Kostorz na Łazienkowską trafił w prawie 3 lata temu. Jesienią tego roku tylko 4 razy zagrał w pierwszym zespole. Poza tym pojawiał się meczach rezerw Legii. Niewykluczone, że młody snajper znajdzie sobie miejsce w szeregach Górnika, który już wcześniej był nim zainteresowany.

Rozgrywki PKO Ekstraklasy po przerwie wznowione zostaną 4 lutego. Wówczas Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Cztery dni później zaplanowany został zaległy mecz "Wojskowych" z Niecieczą na stadionie przy Łazienkowskiej.