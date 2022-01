TCS. O której oglądać środowe zawody w Bischofshofen? [TRANSMISJA TV]

Organizatorzy w Innsbrucku walczyli do samego końca, ale w starciu z naturą byli bez żadnych szans. Wtorkowy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku został odwołany, w wyniku czego czekają nas dwa konkursy w Bischofshofen. Po kwalifikacjach w Innsbrucku Polski Związek Narciarski poinformował, że Kamil Stoch nie wystartuje w ostatniej części turnieju po zajęciu 59. miejsca w kwalifikacjach. "Jutro Kamil wróci do Polski. Do końca tygodnia ważny będzie odpoczynek, a później trening motoryczny" - czytamy na Twitterze.

Turniej Czterech Skoczni. Harald Pernitsch ma pomóc Polakom w powrocie do formy

TVP Sport poinformowało, że do sztabu kryzysowego kadry ma dołączyć znany austriacki specjalista Harald Pernitsch, który współpracował już z naszymi zawodnikami za kadencji Stefana Horngachera. Szkoleniowiec kontrolował wtedy przede wszystkim parametry fizyczne naszych skoczków i miał dzięki temu spory udział w ich sukcesach. Pernitsch opracował wtedy metodę, która daje zawodnikom znacznie większą siłę skoku. Od sezonu 2021/2022 był już jednak tylko konsultantem naukowym w PZN.

W zeszłym roku w Bischofshofen zwyciężył Kamil Stoch i tym samym wygrał 69. edycję Turnieju Czterech Skoczni, a poza nim w czołowej dziesiątce znaleźli się Piotr Żyła oraz Andrzej Stękała, którzy zajęli odpowiednio siódme oraz ósme miejsce. Teraz o awans do konkursów będzie walczyło pięciu Polaków: wspomniani Żyła i Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek oraz Dawid Kubacki.

Gdzie i kiedy oglądać zmagania Polaków w Bischofshofen?

Wszystkie cztery części 70. edycji Turnieju Czterech Skoczni można obejrzeć wyłącznie na antenach grupy Discovery. Kwalifikacje będą dostępne wyłącznie w Eurosporcie 1 oraz Playerze, natomiast konkursy indywidualne zagoszczą także na antenie TVN. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

