Tajemnicze koszulki na przystankach?

Dziesiąty w historii IEM Katowice jest tuż za rogiem. Na wielkie esportowe święto, organizowane na Śląsku, zjadą się tysiące fanów z całego świata. W mieście już trwa promocja całego wydarzenia. Na przystankach porozwieszano koszulki poszczególnych zespołów, które będą miały okazję zmierzyć się w katowickim Spodku.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Niech wszyscy wiedzą

Charakterystyczne trykoty skutecznie przyciągną uwagę ludzi czekających na autobusy czy przechodniów. To bardzo oryginalna forma promocji dla esportowego wydarzenia, gdyż wcześniej takiej formy marketingu w tej dziedzinie niestosowano. Trzeba jednak powiedzieć, że to bardzo dobry pomysł - koszulek wprost nie da się przeoczyć.

Tym samym w specjalnych gablotkach pojawiły się meczówki Team Liquid, Heroic, Team Qlash czy Rogue. To tylko kilka z formacji, które pojawią się w Katowicach, więc bardzo możliwe, że w mieście można znaleźć jeszcze więcej okazów.

Internauci dość żartobliwie zasugerowali, iż koszulki mogą zostać bezczelnie skradzione. I takie incydenty nie byłyby wcale zaskoczeniem - ceny oryginalnych esportowych meczówek potrafią być bardzo zbliżone do piłkarskich.

Ruszają finały WePlay! Academy League. Młodzi Polacy z szansą na trzeci tytuł

W Katowicach na galowo

Turniej taki jak IEM Katowice to wyjątkowe wydarzenie w świecie esportu. Z tej racji kilka ekip przygotowało na tą okazję specjalne koszulki. Na przykład fińskie ENCE - z dwoma Polakami w składzie - postawiło na design przedstawiający trybuny Spodka.

W przeszłości chociażby FaZe Clan zaskoczył w Katowicach kolaboracją z Legią Warszawa, której efektem były wyjątkowe trykoty. Polską publiczność potrafili też urzec Virtus.pro. Nie było to co prawda na IEM-ie, ale na Majorze w Krakowie w 2017 roku Polacy wyszli w specjalnych, biało-czerwonych koszulkach.

Ciekawe, czy Wisła All in! Games Kraków ma wariant przygotowany na hipotetyczny awans do Spodka. Wpierw jednak "Biała Gwiazda" będzie musiała przebrnąć fazę play-in, która rozpoczyna się już 15 lutego.

Avalon Extreme GT Challenge w Warszawie. Zobacz finały simracingowych zawodów na żywo