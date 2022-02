Zespół gwiazd powrócił. Zerowy bilans na otwarcie

Sympatycy CS:GO mogą być wniebowzięci. Do rywalizacji wrócił bowiem lubiany skład streamerów - Emeritos Banditos. Zespół zagrał wczoraj dwa inauguracyjne spotkania w ESEA Intermediate.

Kim są Emeritos Banditos?

Emeritos Banditos to skład tworzony przez pięciu polskich streamerów - Jarosława "pashęBicepsa" Jarząbkowskiego, Piotra "izaka" Skowyrskiego, Mateusza "PAGO" Pągowskiego, Pawła "saja" Pawelczaka oraz Damiana "peVora" Kozioła.

Każdy z nich ma za sobą krótszą bądź dłuższą karierę esportową, lecz teraz rywalizują głównie pół-profesjonalnie. Barwne i dobrze znane osobowości podbiły serca polskich fanów, a mecze zespołu śledzą na raz tysiące widzów, rozbitych między transmisjami każdego z graczy.

Emeritos Banditos. Zwycięstwo na otwarcie

Pierwszym spotkaniem, jakie przyszło rozegrać Emeritos Banditos w nowym sezonie ESEA Intermediate, było starcie z czeskim NecroRaisers-. Jako mapę wybrano Nuke'a. EB spisali się bardzo przyzwoicie po trudniejszej stronie atakującej. W drugiej połowie pojawiły się kłopoty i wynik wyrównał się przy rezultacie 13:13. Finalnie Polacy zdołali odzyskać kontrolę na finiszu spotkania, co dało im pierwsze zwycięstwo w lidze.

Drugi mecz w dniu inauguracyjnym, Emeritos Banditos również rozegrali na Nuke'u. Tym razem już początek spotkania sugerował znacznie cięższą przeprawę. Streamerzy bardzo szybko zostali zmuszeni do odrabiania strat. Pierwszą połowę udało się nieznacznie zwyciężyć, ale w drugiej zabrakło sił na to, by wynik dociągnąć do końca. Islandzka Vallea okazała się lepsza od EB, zabierając Polakom pierwsze punkty w sezonie.

Kilka dni przerwy

Na kolejne starcie Emeritos Banditos poczekają kilka dni. Następny mecz zaplanowano na 8 lutego. Rywalem polskiej sklejki będzie rosyjski Team -M33-, który to ligę zaczął od porażki. Na razie EB zajmują w ESEA Intermediate 46. miejsce, lecz z racji na start sezonu nie ma co się specjalnie takowym rezultatem sugerować. Warto dodać, że już w 5 lutego "Pasha" tym razem stoczy bitwę poza serwerem. Popularny streamer zadebiutuje w sportach walki na gali High League. Jego przeciwnikiem będzie Michał "Owca" Owczarzak, a walkę skomentuje Piotr "Izak" Skowyrski.