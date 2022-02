Ukradł sprzęt za milion złotych. Grozi mu 20 lat więzienia

Nietypowe oszustwo w wykonania pracownika Amazonu. Wykorzystując swoje uprawnienia kradł z firmy cenny sprzęt komputerowy. Sprawa trafiła do sądu i grozi mu surowa kara.

Nielegalny sposób na zarobek

Ceny części komputerowych, a zwłaszcza kart graficznych, w ostatnich latach niewyobrażalnie wzrosły. Jak się okazuje, niektórzy węszą w tym możliwość zarobku. "Kup taniej, sprzedaj drożej" to plaga obecnych czasów, lecz niektórzy są zdolni posunąć się do nielegalnych czynów, aby się wzbogacić.

Tak było w przypadku 27-letniego pracownika Amazonu z Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. Jak donosi amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości, pracownik jednego z liderów e-commerce wykorzystywał swoje uprawnienia w celu przestępstwa. Nadawał przesyłki zawierające dyski twarde, procesory oraz karty graficzne z magazynu przedsiębiorstwa wprost na własny adres zamieszkania. Następnie sprzedawał je hurtownikom.

Ogromna kara więzienia

Działanie Douglasa Wrighta Jr. miało przynieść Amazonowi straty w wysokości 273 tys. dolarów, co przekłada się na ponad 1 milion 100 tys. złotych. Działania, których podejmował się od czerwca 2020 do września 2021 zostały mu udowodnione. Grozi mu do 20 lat kary pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 250 tys. dolarów.

Pomijając znamiona przestępstwa, działania Wrighta godziły w społeczność graczy. Ci w ostatnich latach cierpią z powodu ograniczonej dostępności kart graficznych i innych podzespołów, zaś ich cena na rynku pierwotnym wzrosła nawet kilkukrotnie.

