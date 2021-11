Tym razem bez zaskoczeń. MAD Lions potwierdzają nabycie dwóch graczy

Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie angażu Reekera i UNF0RGIVENA w szeregi MAD Lions. Na początku tygodnia z formacją pożegnał się Matyáš "Carzzy" Orság, więc dołączenie szwedzkiego strzelca wydawało się być kwestią czasu.

Co dalej z Humanoidem?

Nadal jednak niejasna pozostaje przyszłość Marka "Humanoida" Brázdy. Czech wciąż jest zakontraktowany z MAD Lions, chociaż nieoficjalne informacje mówią, że lada moment ma dołączyć do Fnatic. Niektóre źródła informują jednak pewnych komplikacjach w porozumieniu między dwoma organizacjami, dlatego też nadal nie posiadamy oficjalnego potwierdzenia.

Niemniej Humanoid nie ma raczej opcji powrotu do aktywnego składu MAD w związku z podpisaniem Reekera. Dla Niemca najbliższy sezon będzie debiutem w League of Legends European Championship. Nie powinien mieć on jednak żadnych powodów do obaw, wszak przez ostatnie dwa lata MAD udowodniło, że potrafi z hukiem wprowadzać zawodników na najwyższy szczebel rozgrywek.

Poza tym, zarówno Reeker jak i UNF0RGIVEN posiadają zresztą niemało doświadczenia. Przez parę ostatnich splitów obaj gracze z mniejszymi i większymi sukcesami rywalizowali w Europejskich Ligach Regionalnych. Warto wspomnieć, że sam Szwed był kiedyś częścią polskiej organizacji Illuminar Gaming, w której barwach brał udział w Ultralidze.

