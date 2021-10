Worlds 2021. Mistrzowie Europy dokonali niemożliwego. Ratują honor na MŚ

W poniedziałek doszło do ostatnich rozstrzygnięć w ramach fazy grupowej mistrzostw świata w League of Legends. Do akcji weszli mistrzowie Europy, MAD Lions, którzy mieli arcytrudne zadanie. Do poniedziałkowych zmagań podeszli wszak z wynikiem 1-2, co znacznie utrudniało im szanse na awans. Niemniej z odrobiną szczęścia zdołali awansować do ćwierćfinałów Worlds 2021.

Okropny start dnia dla MAD

MAD rozpoczęło dzień tragicznie, bowiem poniosło porażkę z Koreańczykami z Gen.G. W wyniku tego Europejczycy musieli liczyć na potknięcie się zarówno zespołu z Korei, jak i innych formacji w grupie. Na ich szczęście, wszystko poszło po ich myśli. LNG pokonało następnie Gen.G, a Team Liquid pokonał obydwie formacje. Same Lwy w kolejnych meczach pokazały, do czego są zdolne, zwyciężając reprezentację Ameryki Północniej i Chin.

Pierwsza taka sytuacja w historii MŚ

W wyniku tego po raz pierwszy w historii mistrzostw świata w League of Legends doszło do kuriozalnej sytuacji. Wszystkie zespoły posiadały w grupie D wynik 3-3, co doprowadziło do potrójnej dogrywki. O awans do upragnionych ćwierćfinałów MAD zagrało z LNG, a Liquid z Gen.G. Drużynie zza Atlantyku brakło sił na pokonanie rywali, czego nie można powiedzieć o mistrzach Europy. Ci po wybuchowym spotkaniu zatriumfowali i zameldowali się w upragnionych play-offach.

Europejczycy podejmą obrońców tytułu

Samo MAD przegrało ostatnią dogrywkę z Koreańczykami o pierwsze miejsce w grupie. Patrząc jednak na mierną sytuację, w której znalazło się ono na początku poniedziałku i tak nie ma co narzekać. Lwy są jedynym zespołem ze Starego Kontynentu na Worlds 2021, który zakwalifikował się do ćwierćfinałów. W nich zmierzą się oni z najsilniejszą formacją do tej pory na MŚ, DWG KIA.

Samo Worlds 2021 powraca w piątek. To wtedy będziemy mogli śledzić losy pierwszego ćwierćfinału, w którym zagrają zawodnicy Hanwha Life Esports oraz T1. Sami MAD Lions wkroczą do akcji w niedzielę.

Worlds 2021 można śledzić za pomocą kanału Polsat Games w telewizji, bądź też na platformie YouTube.

