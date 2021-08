ESL Mistrzostwa Polski wracają do studia. Kwalifikacje już za moment!

Wygrany zespół uzyska również bezpośrednie zaproszenie do rozgrywek ESL National Championship Global Playoffs oraz na Intel Extreme Masters 2022. Udział polskich drużyn w największych międzynarodowych turniejach esportowych to nie lada gratka także dla kibiców, którzy mogą dopingować drużyny krajowe. Rozgrywki finałów mistrzostw planowane są w formacie LAN, natomiast mecze fazy zasadniczej będą transmitowane w każdy poniedziałek i wtorek na platformie Twitch oraz kanale esl_csgo_pl.

Każdy może zagrać w ESL Mistrzostwach Polski

O tym, że ESL Mistrzostwa Polski cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem fanów i graczy świadczy poprzednia, wiosenna edycja rozgrywek. 22. sezon turnieju ESL Mistrzostw Polski, osiągnął oglądalność ponad 1,4 mln wyświetleń (live views) na platformie Twitch. Zwycięzcą całego cyklu okazała się drużyna HONORIS pod przewodnictwem legend polskiej sceny CS:GO, Wiktora „Taza" Wojtasa i Filipa „Neo" Kubskiego. Co więcej, do udziału w otwartych kwalifikacjach zgłosiło się aż 554 drużyn (około 2700 osób).

- ESL Mistrzostwa Polski w CS:GO, cieszą się coraz większym zainteresowaniem z sezonu na sezon - powiedział Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL Polska. - Wiele wskazuje na to, że tegoroczna edycja będzie pierwszym od dawna spotkaniem graczy, których rozgrywki fani będą mogli oglądać offline. Wierzymy, że to wyjątkowe wydarzenie przyciągnie przed ekrany tysiące fanów esportu. Krajowe rozgrywki organizowane przez ESL Polska, dają możliwość awansu do turniejów międzynarodowych, podczas których, rywalizacja odbywa się wśród najlepszych drużyn z całego świata - dodał.

Otwarte kwalifikacje do jesiennej edycji mistrzostw podzielone są na dwie tury. Pierwsza rozpocznie się już 7 i 8 sierpnia, a druga odbędzie się 10 i 11 sierpnia. Zwycięską drużynę poznamy już 7 listopada podczas wielkiego finału. Partnerami turnieju ESL Mistrzostw Polski są Intel, NTT System, HyperX, Norton, Paysafecard oraz Cybersport.pl i Sport.pl.

Harmonogram jesiennej edycji ESL MP wygląda następująco:

Kwalifikacje otwarte:

7-8 sierpnia: pierwsza tura otwartych kwalifikacji

10-11 sierpnia: druga tura otwartych kwalifikacji

Kwalifikacje zamknięte:

14-15 sierpnia

Faza zasadnicza:

Rozpocznie w dniach 30-31 sierpnia i potrwa do 25-26 października

Faza play-off:

29 października - pierwsza runda play-off

30 października - druga runda play-off

31 października - mecz decydujący o ostatnim miejscu w półfinale

Półfinały:

6 listopada

Finał:

7 listopada

Sport.pl jest oficjalnym partnerem medialnym ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021.

O ESL Gaming

ESL Gaming jest największą na świecie firmą zajmującą się esportem i szeroko rozumianą branżą gamingową. Od 1994 roku firma kształtuje branżę i przewodzi innowacjom w esporcie i grach na skalę światową w najbardziej popularnych grach wideo z licznymi turniejami esportowymi online i offline, a także poprzez festiwale gamingowe. Firma odpowiada za organizację i produkcję prestiżowych międzynarodowych turniejów i rozgrywek ligowych w ramach ESL Pro Tour, w tym ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters, ESL Pro League i innych wydarzeń rozgrywanych na arenach wielkości stadionów sportowych. ESL Gaming jest również producentem i gospodarzem turniejów DreamHack Open, Mistrzostw Krajowych ESL, pucharów amatorskich, systemów matchmakingowych oraz festiwali gamingowych DreamHack. ESL Gaming jest częścią MTG, wiodącej międzynarodowej grupy rozrywki cyfrowej. about.eslgaming.com