W Słowenii trwa euforia związana z sukcesami skoczków narciarskich, szczególnie Domena i Niki Prevc, którzy w tym roku zupełnie zdominowali skoki narciarskie u panów i u pań. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Słoweńcy w skokach narciarskich zdobyli cztery olimpijskie medale, to jedyne sukcesy tej reprezentacji w trakcie włoskiej imprezy.

Sukcesy nie oznaczają pewnej przyszłości. Hrgota wciąż nie przedłużył kontraktu

Słoweński portal ekipa.svet24.si. zwraca uwagę na liczne problemy, z którymi mimo wielkich sukcesów muszą się mierzyć krajowe skoki. Dużym kłopotem jest spora dysproporcja między najlepszymi a lokalnym zapleczem. W dodatku nie wiadomo, czy w przyszłym sezonie reprezentację wciąż będzie prowadził ojciec sukcesów Domena Prevca, Anze Laniska czy Timiego Zajca, czyli Robert Hrgota. 37-latek trenuje kadrę od 2020 roku, Słoweński Związek Narciarski wciąż czeka na przedłużenie współpracy ze szkoleniowcem.

Hrgota budzi zainteresowanie za granicą. Chcą go Niemcy

Doskonałe wyniki Roberta Hrgoty sprawiają, że trener budzi spore zainteresowanie poza granicami kraju. Do walki o podpis szkoleniowca chcą się włączyć Niemcy, którzy wraz z końcem bieżącego sezonu pożegnają się ze Stefanem Horngacherem.

"W przeszłości Hrgota podkreślał, że prowadzenie jakiegokolwiek zespołu nie znaczy dla niego tyle, co prowadzenie Słowenii, ale jednocześnie dodawał, że pieniądze to pieniądze i że wykonuje swoją pracę, aby zarabiać pieniądze" - czytamy na łamach portalu ekipa.svet24.si.

Trwają poszukiwania następcy Horngachera. Nie brakuje nazwisk związanych z Polską

Ciężko powiedzieć, czy Hrgota jest głównym celem Niemieckiego Związku Narciarskiego. W mediach przewija się sporo nazwisk, jednym z kandydatów ma być były trener Polaków, obecnie pracujący z kadrą B naszych zachodnich sąsiadów, Thomas Thurnbichler. Spekulowano również nad Alexandrem Stoecklem, jednak Austriak zaprzeczył tym doniesieniom. Mocno wyglądają też notowania Polaka, Grzegorza Sobczyka. Nasz trener pracuje aktualnie z Władimirem Zografskim, sztab Sobczyka blisko współpracuje na co dzień z niemiecką kadrą, dzięki czemu szkoleniowiec doskonale zna potencjalne środowisko pracy.

Trwający sezon Pucharu Świata zakończy się 29 marca 2026 na Letalnicy w Planicy. Przewodzący klasyfikacji generalnej Domen Prevc ma aż 625 punktów przewagi nad drugim Ryoyu Kobayashim. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest 14. Kacper Tomasiak. 19-latek we Włoszech zdobył trzy medale olimpijskie.