Oto co skoczkowie robią z kombinezonami. Kolejna afera. FIS reaguje

Skoki narciarskie na igrzyskach olimpijskich przyniosły polskim kibicom wiele radości. Dwa indywidualne medale Kacpra Tomasiaka i medal w duetach: Tomasiaka i Pawła Wąska przykryły słaby sezon skoczków w Pucharze Świata. Tymczasem okazuje się, że FIS - światowa federacja zarządzająca skokami - zapowiada zmiany w dyscyplinie.

FIS reaguje. Chodzi o aferę w skokach

Przypomnijmy, że rok temu na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym wybuchła największa afera w historii skoków narciarskich. Wykrył ją dziennikarz Sport.pl, Jakub Balcerski. Nasz dziennikarz opisał manipulacje przy zachipowanych kombinezonach, przy pomocy których norweska ekipa omijała przepisy dotyczące wymiarów strojów. Im większe są, tym dalej mogą latać skoczkowie.

Przed igrzyskami pojawiły się kolejne kontrowersje. Chodzi o aferę dotyczącą pomiaru kombinezonu w kroku, którą media prześmiewczo nazwały "penisgate". Dziś, gdy igrzyska chylą się już ku końcowi, FIS zapowiada zmiany. To reakcja na kolejną aferę.

- Już pracujemy za kulisami nad metodami rozwiązania tego trudnego problemu. Preferujemy pomiary kości, w tym pomiary ręczne. Oznacza to identyfikację kluczowych punktów ciała, takich jak kość biodrowa, tak jak w dawnych czasach, a następnie użycie taśmy mierniczej. Możliwy jest również pomiar na zewnątrz, a następnie długość kroku jest dodawana w procentach - powiedział Mathias Hafele z FIS cytowany przez "Bilda".

Zapowiada wprowadzenie nowej metody pomiaru już od początku sezonu. - W FIS ściśle współpracujemy z narodami. Koordynujemy również działania z komisją medyczną. Obecnie analizuję wszystkie dostępne na rynku opcje. Ale to wymaga czasu. Pierwsze spotkanie przed nadchodzącym sezonem odbędzie się w marcu, podczas finałów Pucharu Świata. Głosowanie odbędzie się następnie na Zgromadzeniu Ogólnym FIS latem - przyznaje.