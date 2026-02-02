Było tuż po meczu. Papszun przekazał hiobowe wieści

Legia Warszawa rundę jesienną zakończyła na miejscu spadkowym i od początku 2026 roku miała piąć się w tabeli. O poprawę jakości miał zadbać Marek Papszun, który zimą przyszedł z Rakowa Częstochowa. Zamiast nadziei i lepszych czasów kibice przy Łazienkowskiej przeżyli kolejne w tym sezonie upokorzenie. I kolejny raz mieli powody do wyszydzania swojego podstawowego napastnika. I to podwójne.

Papszun broni Rajovicia

Legia ma kłopot ze snajperami. Pierwszym wyborem jest sprowadzony za 3 miliony euro Mileta Rajović, ale on w tym sezonie zdobył tylko siedem goli, a zaledwie trzy w Ekstraklasie. W niedzielę miał okazję, by poprawić ten dorobek i uciszyć nieprzychylne mu trybuny, ale zamiast tego przyszło kolejne rozczarowanie. W 44. minucie Duńczyk nie wykorzystał karnego, a później również dobitki!

To mógł być punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo gol do szatni na 1:1 [wcześniej dla przyjezdnych trafił Mariusz Stępiński - red.] zawsze może podciąć skrzydła przeciwnikowi. Po zmianie stron gospodarze jednak wyrównali, a bramkę z... rzutu karnego zdobył Bartosz Kapustka. I kiedy wydawało się, że drużyny podzielą się punktami, jeszcze raz trafił snajper Korony, Mariusz Stępiński.

Po meczu rozpętało się piekło. Kibice w mediach społecznościowych ponownie krytykowali Rajovicia, domagając się reakcji sztabu i władz klubowych. W obronę swojego podopiecznego wziął jednak trener.

- Mileta Rajović bardzo się starał i dobrze grał… Po ludzku mi go żal - mówił Papszun na antenie Canal+ Sport. - On gra pod duża presją, a w takich warunkach trudniej o niezbędny dla napastnika luz. Takie jest jednak życie piłkarza - dodał.

Napastnika w Legii nie będzie?

Wygląda na to, że sympatycy Legii będą musieli żyć z Rajoviciem przynajmniej do końca sezonu. Trener stołecznej ekipy przekazał, że "nic konkretnego nie dzieje się teraz w tym temacie"

- To jest pytanie do działku skautingu. Fredi Bobić i Michał Żewłakow pracują w tym temacie. To musi być też decyzja zarządzających odnośnie kwestii finansowych. Więc na dziś nie ma tematu, ale zobaczymy, co te najbliższe dni przyniosą - uciął krótko Papszun na antenie Canal+ Sport.

Legia Warszawa wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Dobrą wiadomością jest porażka Widzewa Łódź, który znalazł się strefie zagrożenia, złą natomiast mecz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Jeśli ten zespół w poniedziałek ogra Cracovię, legioniści spadną na ostatnią pozycję!