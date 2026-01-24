A jednak! Oto skład Polaków na konkurs drużynowy MŚ w lotach

Polscy skoczkowie z pewnością będą chcieli szybko wymazać z pamięci indywidualną rywalizację na mistrzostwach świata w lotach. Tylko Piotr Żyła zdołał awansować do czołowej "trzydziestki", która uzyskała prawo startu w trzech pozostałych seriach konkursowych. Całą rywalizację zakończył na 15. miejscu. Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł znaleźli się poza konkursem po pierwszej próbie. Dla 3-krotnego mistrza olimpijskiego był to jednocześnie ostatni występ na mistrzostwach w karierze.

Tuż po zakończeniu sobotniej rywalizacji trener kadry, Maciej Maciusiak ogłosił skład, który zaprezentuje się w niedzielnym konkursie drużynowym na mamuciej skoczni im. Heinego Klopfera. Pewny angażu w tym zestawieniu mógł być jedynie Żyła. Pozostałe miejsca sztab szkoleniowy musiał rozlokować spośród pozostałej czwórki, do której dołączony był Maciej Kot, pełniący rolę rezerwowego podczas czempionatu.

Jak poinformował na portalu "X.com" Dominik Formela z "Skijumping.pl", Maciej Maciusiak zdecydował się wystawić w niedzielnej rywalizacji następującą czwórkę: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Tym samym sztab szkoleniowy powielił skład reprezentacji z "drużynówki" podczas ostatnich MŚ w lotach w austriackim Kulm. Przed dwoma laty Biało-Czerwoni zajęli w nich 8. miejsce. Wynik Aleksandra Zniszczoła w drugiej serii został anulowany, zaś sam zawodnik zdyskwalifikowany. Jaka była przyczyna takiej, a nie innej decyzji kontrolera sprzętu? Pisaliśmy o tym na łamach "Sport.pl": Dyskwalifikacja. Jedna decyzja zniszczyła polskie nadzieje na medal w MŚ w lotach.

Konkurs drużynowy na mistrzostwach świata w lotach w niemieckim Oberstdorfie rozpocznie się w niedzielę 25 stycznia o godzinie 16:15. Transmisję będzie można oglądać tradycyjnie na kanałach TVN, Eurosport 1 oraz na platformie HBO Max.