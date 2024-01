Dyskwalifikacja. Jedna decyzja zniszczyła polskie nadzieje na medal w MŚ w lotach

W niedzielę najlepsi skoczkowie świata przystąpili do rywalizacji o tytuł drużynowego mistrza świata w lotach. Tytułu broniła Słowenia i to właśnie ona była w gronie faworytów. Kibice wierzyli jednak, że w walce o medal znajdą się też Polacy, którzy powoli stabilizują formę. I po pierwszej serii istniały szanse, by taki scenariusz się ziścił. Zajmowali piąte miejsce, nadal licząc się w walce o podium. Ostatecznie nadziei pozbawił ich pech, który przydarzył się po skoku Aleksandra Zniszczoła.

Zniszczoł zdyskwalifikowany. Polska spada na ostatnie miejsce

To właśnie Zniszczoł był liderem Polaków na mamuciej skoczni i najlepiej prezentował się tego dnia z naszych rodaków. W pierwszej próbie oddał skok na 221,5 m, a w drugiej na 215,5 m. Tyle tylko, że po jego drugim skoku jury przekazało fatalne informacje.

29-latek został zdyskwalifikowany. Powodem miał być nieprzepisowy kombinezon. Tym samym Polska straciła sporo punktów za próbę Zniszczoła. Mimo to miała szansę, by zakończyć zmagania na siódmej lokacie, tuż przed Finami. Finalnie jednak Biało-Czerwoni spadli na ósmą pozycję. Słaby skok oddał bowiem Piotr Żyła, który w trudnych warunkach wylądował na zaledwie 177,5 m.

Drużynowym mistrzem świata w lotach została Słowenia. Tym samym udało jej się obronić tytuł wywalczony przed dwoma laty. Srebro powędrowało do Austrii, a brązowy medal do Niemców.

