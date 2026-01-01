Żyła ogłosił to całej Polsce. Tego nie chcieliśmy usłyszeć

Piotr Żyła nie wszedł do drugiej serii konkursu w Oberstdorfie. W sylwestra okazało się, że może być jeszcze gorzej. Wszystko dlatego, że nasz weteran nie przebrnął kwalifikacji do zawodów w Garmisch-Partenkirchen. Trener Maciej Maciusiak podjął decyzję, że wycofuje Żyłę z austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni. Zastąpi go Dawid Kubacki.

Żyła mówi otwarcie o problemach. Przegrywa sam ze sobą

W tym sezonie Żyła prezentuje się nierówno, ale zazwyczaj nie było tak bardzo źle jak w ostatnich dniach 2025 roku. 38-latek podkreśla w rozmowie z portalem sport.tvp.pl, że "przegrał sam ze sobą". A co konkretnie ma na myśli?

- To chyba bardziej jest o emocjach, o mentalu. Bo w tym całym moim przypadku skoki wynikają z tego, jak się do tego nastawiam. To są takie moje rzeczy, które trudno jest wyjaśnić. Z tego potem bierze się to, że mam troszkę może za dużo emocji w sobie i takie, jak to nazwać, napięcia. Takie, że mi zaczyna tak bardziej zależeć, za mocno. I wtedy efektem tego jest, że ja się po prostu odbijam za wcześnie. I to sporo - powiedział.

Żyła dodał ponadto, że sam stwierdził, iż nie ma co się męczyć podczas austriackiej części turnieju. Trener Maciusiak podjął decyzję o jego odsunięciu po wspólnej rozmowie.

Żyła szybko wróci na skocznię. Wybrał Szczyrk

Trzykrotny mistrz świata chce w spokoju wrócić do formy. Wiadomo już, że 2 stycznia pojawi się na skoczni w Szczyrku. Kontaktował się z Krzysztofem Biegunem i chce poprawić kilka elementów.

Czasu na poprawę nie ma sporo. W dniach 10-11 stycznia odbędą się konkursy Pucharu Świata w Zakopanem. Tydzień później zawodnicy udadzą się do Sapporo i już po wyjeździe do Japonii trener musi podać skład na igrzyska olimpijskie. Z kolei kilka dni po zmaganiach w Sapporo będzie miała miejsce inna ważna impreza - mistrzostwa świata w lotach.