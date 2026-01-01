Co za widok! Oto klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni

Po pierwszym konkursie w Oberstdorfie Domen Prevc uzyskał sporą przewagę nad konkurentami w Turnieju Czterech Skoczni. Drugi Daniel Tschofenig tracił do niego 17,5 pkt, a sklasyfikowany na trzecim miejscu Felix Hoffmann - 19,4 pkt. Spośród Polaków najlepiej w tym inauguracyjnym konkursie spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 14. pozycję. Trzy miejsca niżej uplasował się Kamil Stoch, a do drugiej serii wszedł jeszcze Paweł Wąsek (28. lokata).

Bardzo dobry konkurs Tomasiaka

Drugim przystankiem na mapie Turnieju Czterech Skoczni było Garmisch-Partenkirchen. Podczas sylwestrowych kwalifikacji ponownie najlepszy okazał się Prevc. Potwierdził, że stać go na wygranie nawet wszystkich konkursów.

Z kolei podczas noworocznej rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen ponownie do drugiej serii weszło trzech Polaków. Znów nie zawiedli Tomasiak i Stoch, ale tym razem dołączył do nich Maciej Kot, który pokonał w parze Mariusa Lindvika. Tomasiak po pierwszej serii zajmował siódme miejsce i wskoczył do czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni.

Ostatecznie utalentowany nastolatek zajął w czwartek ósmą lokatę. W drugiej serii w trudnych warunkach uzyskał 129,5 metra, radząc sobie zdecydowanie lepiej niż dwóch zawodników, którzy oddali swoje próby tuż przed nim. Stoch zakończył rywalizację na 20. miejscu, a Kot był 23. Zmagania w Garmisch-Partenkirchen wygrał Prevc i ponownie zmiażdżył rywali, wyprzedzając drugiego Jana Hoerla o 15,4 pkt. Podium uzupełnił Stephan Embacher (16 pkt straty do zwycięzcy).

Awans Tomasiaka w klasyfikacji generalnej. Genialny wynik Prevca

W klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackiej imprezy na czele wciąż - rzecz jasna - jest Prevc. Słoweniec zgromadził już 619,8 pkt i ma przewagę 35 punktów nad drugim Hoerlem. To jest nokaut. Świetnie wygląda sytuacja Tomasiaka, który w swoim debiucie w TCS zajmuje dziewiąte miejsce.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni po dwóch rozegranych konkursach:



1. Domen Prevc (Słowenia) 619,8 pkt

2. Jan Hoerl (Austria) 584,8 pkt

3. Stephan Embacher (Austria) 578,3 pkt

4. Felix Hoffmann (Niemcy) 573,2 pkt

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 572,8 pkt

6. Philipp Raimund (Niemcy) 566,6 pkt

7. Ren Nikaido (Japonia) 565,2 pkt

8. Daniel Tschofenig (Austria) 556,6 pkt

9. Kacper Tomasiak (Polska) 540,5 pkt

10. Anze Lanisek (Słowenia) 539,5 pkt

...

19. Kamil Stoch (Polska) 513,3 pkt

26. Maciej Kot (Polska) 362,3 pkt

30. Paweł Wąsek (Polska) 345,4 pkt

46. Piotr Żyła (Polska) 118,8 pkt