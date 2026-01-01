Trwający sezon skoków narciarskich ma być bardziej sprawiedliwy i mniej oparty na sprzętowej rywalizacji niż jakikolwiek poprzedni - takie jest właśnie założenie Sandro Pertile oraz jego współpracowników. Nikt nie chce, żeby powtórzyła się sytuacja z poprzedniego roku, kiedy norweska kadra dopuściła się oszustwa na mistrzostwach świata. O tym, jak restrykcyjni są obecnie kontrolerzy sprzętowi, przekonał się już Timi Zajc.

Zajc już skończył Turniej Czterech Skoczni. Miarka się przebrała

Słoweniec od początku kariery w Pucharze Świata pokazuje olbrzymi talent, ale cierpi też na brak regularności. Z tego powodu choć zdobył wiele medali największych imprez, to nigdy nie był w stanie na dłużej zdominować konkurencji. Ostatnio skakał nieźle - w Engelbergu zajął 9. i 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął natomiast od podium. A przynajmniej tak się wydawało - bo już po konkursie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon (jego nogawka była za krótka o 3 milimetry).

25-latek widocznie jednak nie za bardzo się tym przejął. Bo w zawodach Garmisch-Partenkirchen popełnił ten sam błąd. Zdyskwalifikowano go za nogawkę za krótką o... 4 milimetry. To jednak nie wszystko - z racji, że to była już jego druga wpadka, otrzymał czerwoną kartkę i nie wystąpi w kolejnych zawodach Turnieju Czterech Skoczni. Tym samym do rywalizacji w Pucharze Świata wróci dopiero 10 stycznia w Zakopanem.

Timi Zajc nie ma szczęścia do Turnieju Czterech Skoczni. Tylko raz zakończył te zawody w TOP 10 klasyfikacji generalnej - miało to miejsce w 2024 roku.