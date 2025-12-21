Oto co poza Polską mówi się o Tomasiaku. O słowach legendy będzie głośno

Polscy fani skoków dostali prezent pod choinkę! Pewnie, wszyscy chcielibyśmy, żeby było nim podium jednego z naszych skoczków, ale piąte miejsce Kacpra Tomasiaka w Engelbergu - w całym dotychczasowym marazmie tej zimy w naszej kadrze - też odpakowujemy z uśmiechem na twarzy. I powinniśmy je docenić.
Ten wynik potwierdza, że 18-latek jest w świetnej dyspozycji. A ona przyszła w idealnym momencie. Mamy skoczka, dzięki któremu śledzenie 74. Turnieju Czterech Skoczni powinno przynieść nam emocje.
Tomasiak był niemal tak samo blisko podium co dwa tygodnie temu w Wiśle. Oczywiście, gdy nasz młody zawodnik pierwszy raz wskoczył do Top5, na koniec do najlepszej trójki zabrakło 6,5 punktu, a tym razem było to już 10 punktów. Ale na skoczni imienia Adama Małysza na półmetku był piąty i do trzeciego Philippa Raimunda tracił punkt. Teraz przed finałową serią zajmował czwartą pozycję, a jego strata do trzeciego Johanna Andre Forfanga wynosiła zaledwie 0,1 punktu.
Dwukrotnie dobrze trafił na wietrznej loterii, która potrafiła zabrać szansę na dobry wynik niejednemu zawodnikowi z czołówki. To nie tak, że wyraźnie na niej skorzystał czy że swój rezultat zawdzięcza warunkom na skoczni. Ale na pewno nie było tak źle, jak w sobotniej pierwszej serii. Wtedy to on miał pecha - i jakby symbolicznie skończył konkurs na 13. miejscu.
Od początku weekendu w Engelbergu prezentował jednak dobrą i stabilną - jeśli tylko nie przeszkadzał mu wiatr - dyspozycję. Gdy spojrzymy na jego wyniki z indywidualnych serii od piątku, zobaczymy tam tylko jeden skok na wynik poniżej Top15: zajmował kolejno 7., 13., 10., 7., 22., 9., 3., 4. i 9. pozycję. Ten wyjątek to ta pierwsza seria konkursowa z soboty, gdy nie do końca dogadał się z wiatrem. A reszta? To już skoki naprawdę pierwszorzędnej jakości.
Jeszcze w sobotę nazywaliśmy to regularnością. Ale gdy regularność zamienia się w pewną normę - nawet na przestrzeni paru skoków, to pojawia się i przestrzeń na wejście na jeszcze wyższy poziom. Tak było w niedzielę, gdy te świetne skoki pozwoliły Tomasiakowi liczyć się w realnej walce o najwyższe miejsca w drugim konkursie w Szwajcarii.
Zresztą to, jak dobrze radzi sobie Tomasiak, zauważamy już nie tylko my w Polsce.
- To wygląda dobrze! - emocjonował się Markus Eisenbichler, patrząc na to, jak wysoko Tomasiak wybił się z progu w drugiej serii. Po chwili, gdy Polak wylądował, jego pierwszą reakcją był jednak mały jęk zawodu. - Ajjj. Stracił trochę prędkości na dole zeskoku - zauważył były niemiecki skoczek. - Kolejny znakomity wynik młodego Polaka, to jasne - ocenił za to były trener niemieckiej kadry Werner Schuster. Legendarny szkoleniowiec nawet nie czekał, które miejsce zajmie Tomasiak. Nie był też zły na to, że wyprzedził o 0,8 punktu jego syna Jonasa, który w niedzielę był szósty.
Uznanie dla Tomasiaka przyszło także ze strony sędziów. W pierwszej serii Polak dostał w ich notach 54,5 punktu - lepsi byli tylko Japończyk Ryoyu Kobayashi (55,5 pkt) i Niemiec Philipp Raimund (55 pkt). W drugiej serii, choć Tomasiakowi przyznano o pół punktu mniej, to wyprzedziło go tylko o czterech rywali więcej. Najlepiej było w kwalifikacjach. Przypomnijmy, że wtedy Tomasiak zajął znakomite trzecie miejsce po skoku na aż 136 metrów. A i noty miał znakomite, bo łącznie zgromadził 55,5 punktu. Wtedy podobnie jak w pierwszej serii wyprzedziło go tylko dwóch skoczków - Niemiec Felix Hoffmann (57 pkt) i Norweg Johann Andre Forfang (56 pkt).
Gorsze lub te same noty co Tomasiak w niedzielę mieli uważani za najlepszych stylistów w świecie skoków. Choćby Anze Lanisek ze Słowenii czy Austriak Stefan Kraft. Telemark Polaka jest wyraźnie zaznaczony, a w locie prezentuje się naprawdę dobrze - traci tam coraz mniej na punktach za styl. A to krok w kierunku bycia coraz bardziej konkurencyjnym wobec najlepszych.
Zachwyty, piękne noty, a na koniec naprawdę dobry wynik - to wszystko cieszy, ale jest coś, co wybija się jeszcze ponad te elementy. To nastawienie Tomasiaka, które pomimo kolejnego znakomitego dnia na skoczni, zachowuje nasz junior. - To są bardzo dobre wyniki, ale wiadomo, że chciałoby się więcej. Myślę, że jeszcze trochę będzie trzeba poczekać i uda się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty - powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem w Eurosporcie. To najpiękniejsze "ale", jakie można usłyszeć od sportowca.
A to, co dzieje się z Tomasiakiem i co mówi Polak, jest sygnałem. Jeszcze kilka tygodni temu, gdy wchodził do Pucharu Świata, zastanawialiśmy się, czy zbudował sobie psychikę, gotową na ogrom presji, który tam na niego spadnie. A on nie tylko dźwignął samą sprawę startów w elicie w tak młodym wieku, ale w obecnej formie, daje sobie radę z rolą najlepszego polskiego skoczka. I z tego co widać, chyba nie chce na tym poprzestać.
Polski diament w światowych skokach zaraz może błyszczeć już na samym ich szczycie. Najpierw było wejście na nowy dla siebie poziom z drzwiami, teraz są wyniki pozwalające zaliczać Tomasiaka do szerokiej czołówki PŚ. A co stanie się za chwilę?
Na razie aż trudno sobie wyobrazić. Bo już niełatwo jest uświadomić sobie, że młody Polak nie przepadł w tak trudnych dla siebie okolicznościach. A teraz, jeśli w czymś przeszkadzają mu jeszcze nerwy i emocje, to w osiąganiu tego dotąd niewyobrażalnego. Bo jeśli rzeczywiście stają mu na drodze, to ona zazwyczaj wiedzie już do miejsca na podium.
Regularność Tomasiaka na poziomie Top15, coraz częstsze pojawianie się w Top10, a także wyskoki do Top5 i to już z potencjałem na podium - tak wyglądała jego sytuacja w Engelbergu. Powtarzalność w skokach na wysokim poziomie pojawia się u Polaka w doskonałej chwili. Bo równo za tydzień od rywalizacji w Engelbergu skoczkowie wystartują w pierwszych seriach 74. Turnieju Czterech Skoczni.
Nie ma żadnego dmuchania balonika, nie musimy mówić o wielkich rzeczach. Ale naprawdę nie trzeba dzisiaj nikogo podpuszczać ani oszukiwać, żeby napisać, że Kacper Tomasiak jest realnym kandydatem do dobrych występów w Niemczech i Austrii. Zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, a tej zimy wszystkich w czołówce nie dzielą ogromne różnice - wielu zawodników ma szansę powalczyć o swój sukces.
Dla Tomasiaka byłaby nim chyba przede wszystkim utrzymanie tempa tego sezonu. Dalej wiele rzeczy dzieje się wokół niego pierwszy raz - zadebiutuje na TCS, pierwszy raz zmierzy się z tak wielkimi oczekiwaniami, także swoimi, a do tego musi pilnować zmęczenia organizmu. Jest młody, ale maraton konkursów PŚ nie oszczędza nikogo i ważne, żeby dobrze dysponował swoimi siłami. Choć skoro ustabilizował się w Engelbergu na tak wysokim poziomie, to wygląda bardziej, jakby potrzebował dalej się rozkręcać, niż długo odpoczywać.
I tego wypada mu życzyć: żeby się nie zatrzymywał. Oczywiście, trudno oczekiwać, żeby nie przydarzyła mu się już ani jedna taka wpadka jak konkurs bez punktów w Klingenthal. Weekend w Engelbergu pokazał jednak, że Tomasiak jest nakręcony swoim ciągłym rozwojem i nawet taki mały zawód mu nie przeszkodził. I o to chodzi. Jeśli tak będzie działo się dalej, to czeka nas piękny świąteczno-noworoczny czas z emocjonowaniem się walką polskiego skoczka o miejsca w czołówce. Wszyscy chcielibyśmy, żeby udowodnił nam, że Nowy Rok nie będzie jedyną okazją, żeby tej zimy odkorkować szampana.