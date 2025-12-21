Życiowy wynik Tomasiaka, a potem takie słowa. Naprawdę to powiedział

Kacper Tomasiak był najlepszym z Polaków w niedzielnym konkursie w Engelbergu. 18-latek wyrównał swój najlepszy wynik w karierze z Wisły i zajął piąte miejsce. Część kibiców, jak i sam zawodnik mogą czuć niedosyt, bo po pierwszej serii był czwarty i tracił 0,01 pkt do podium i 1,7 pkt do lidera - Domena Prevca.

Kacper Tomasiak zabrał głos po konkursie w Engelbergu. "Chciałoby się więcej"

Niestety w drugiej serii nie trafił na tak dobre warunki i ostatecznie zakończył rywalizację na piątym miejscu. Triumfatorem całej rywalizacji był Ryoyu Kobayashi - który był za Polakiem, a na drugim miejscu uplasował się Domen Prevc.

Niewiele zabrakło, a zobaczylibyśmy w końcu Polaka na podium. Po zawodach Kacper Tomasiak udzielił wywiadu Kacprowi Merkowi z Eurosportu. - Mi akurat w miarę udało się trafiać te warunki nie najgorsze, szczególnie w kwalifikacjach, ale w konkursie też nie mogłem bardzo narzekać. Po prostu na razie na tyle te skoki wystarczają, jeśli chodzi o pozycję i więcej bardzo ciężko osiągnąć - wyznał.

- Na pewno było trochę stresu na górze, ale myślę, że nie jakoś dużo więcej niż np. w Wiśle, więc nie było to kompletnie inne uczucie - dodał.

Kacper Tomasiak nie gryzł się w język po Pucharze Świata w Engelbergu. "Chciałoby się"

Chwilę później odniósł się stricte do swojej finałowej próby. - Sam skok też był podobny do tego pierwszego, ale niestety akurat na tyle tylko wystarczyło dzisiaj - kontynuował. Po czym w dość zaskakujący sposób podsumował swój niedzielny popis.

- To są bardzo dobre wyniki, ale wiadomo, że chciałoby się więcej - wyznał. Choć sam zdaje sobie sprawę, iż dwa dobre starty jeszcze niczego mu nie gwarantują. - Myślę, że jeszcze trochę trzeba poczekać i może to się uda osiągnąć - zakończył. Być może niebawem 18-latka stać będzie nawet na podium PŚ.

Teraz skoczkowie udadzą się do Oberstdorfu, gdzie rozpoczną rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszy konkurs zaplanowano na 29 grudnia. Polski Związek Narciarski poinformował, że w cyklu wezmą udział: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. Skreślony został za to Dawid Kubacki!