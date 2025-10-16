Skoki znikną z TVN-u. Wiadomo, kto je pokaże

Skoki narciarskie są od dawna jedną z najpopularniejszych dyscyplin w Polsce. Przez lata oglądaliśmy je na kanałach Telewizji Polskiej oraz Eurosportu, ale w 2021 roku grupa Discovery przejęła wyłączne prawa do transmisji większości zawodów Pucharu Świata. W ten sposób rywalizacja skoczków zaczęła regularnie pojawiać się na TVN. Wkrótce dojdzie jednak do pewnych zmian w ramówce.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Skoki znikną z TVN-u. To już pewne

Jak informują "Wirtualne Media": zawody w Falun, drugie w kalendarzu Pucharu Świata na sezon 2025/2026, nie będą dostępne na otwartym kanale TVN. Pokaże je za to stacja TTV, również należąca do Discovery. Powodem jest nietypowy termin rozgrywania konkursów w Szwecji - odbędą się w środku tygodnia (wtorek i środa - 25 i 26 listopada), a nie jak to zazwyczaj ma miejsce, w weekend. To mogłoby wpłynąć na ramówkę głównej stacji TVN, stąd zdecydowano się na wspomnianą wyżej roszadę.

ZOBACZ TEŻ: Oto co usłyszeliśmy na treningu reprezentacji Polski. To nie żart

Zawody w Falun tradycyjnie pokaże też Eurosport oraz platforma streamingowa Max. Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, kiedy skoki narciarskie pojawią się na mniej popularnych kanałach Warner Bros. Discovery. W przeszłości transmitowały je też Metro czy TVN7.

Sezon 2025/2026 w skokach narciarskich będzie wyjątkowo prestiżowy. Zawodnicy powalczą nie tylko o triumf w Pucharze Świata (21 listopada - 29 marca) czy Turnieju Czterech Skoczni (29 grudnia - 6 stycznia), ale też o medale mistrzostw świata w lotach (23-25 stycznia) oraz zimowych igrzysk olimpijskich (6-22 lutego).