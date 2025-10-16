Adam Małysz przez lata zachwycał polskich kibiców na skoczniach narciarskich - czterokrotnie zdobył Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tyle samo ma medali olimpijskich (trzy srebra i brąz) oraz tytułów mistrza świata (do tego srebro i brąz). A po zakończeniu kariery na pewno nie narzeka na nudę.

Adam Małysz pochwalił się swoją pasją. "Nie jestem profesjonalistą"

W zeszłym roku Małysz zadebiutował w nowej roli i tymczasowo został prezenterem telewizyjnym. Poprowadził kilka odcinków programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", a sam raz był gościem i opowiedział o swojej wielkiej pasji.

Jest nią fotografia. Jak sam wspomniał, "stawia na dobrą zabawę i satysfakcje z hobby". - Jedna porada to, żeby się nie przejmować i robić zdjęcia takie, jakie tobie się podobają. Nie jestem profesjonalistą, to jest często czarna magia dla mnie. [...] Najtrudniejsze jest zrobienie swoim bliskim zdjęcia - mówił. Sam zwykle korzysta z profesjonalnego sprzętu, ale zachęca nawet do korzystania z aparatu w smartfonie, byle tylko początkujący mogli rozwijać pasję.

Adam Małysz pasjonuje się fotografią. A po zakończeniu kariery dalej jest na świeczniku

Sam 47-latek raczej nie ma aż tak dużo czasu na to hobby. To ze względu na obowiązki prezesa Polskiego Związku Narciarskiego - funkcję tę pełni od 25 czerwca 2022 r., gdy zastąpił swojego dawnego trenera Apoloniusza Tajnera. Z kolei w latach 2016-2022 był dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w federacji.

Zanim były skoczek zaczął być działaczem, poświęcił trochę czasu na inną pasję. Zaczął bowiem startować w rajdach samochodowych, i to z sukcesami - w 2012 r. zdobył tytuł międzynarodowego rajdowego mistrza Polski i Czech, a rok później odniósł pierwsze zwycięstwo w rajdach terenowych. Ponadto w latach 2012-2016 pięciokrotnie startował w Rajdzie Dakar.

Za kółko Adam Małysz wsiadł tuż po tym, jak zakończył karierę sportową. To nastąpiło po sezonie 2010/11, w którym zdobył piąty, ostatni medal PŚ - tym razem brązowy.