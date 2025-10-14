Dożywotnia dyskwalifikacja! Oto co zrobił sędzia w Rosji

Drużynie z Sankt Petersburga w ostatnich tygodniach się nie wiodło i zaliczyła serię pięciu porażek. Jej fani musieli więc liczyć na mały cud w starciu z Jekaterynburgiem, który jest wiceliderem Konferencji Wschodniej KHL i dla odmiany miał passę siedmiu zwycięstw. Nikt jednak nie spodziewał się, że obie ekipy zakończą swoje serie w tak absurdalnych warunkach.

Gol-widmo zdecydował o zwycięstwie i zawieszeniu arbitra

Do trzeciej tercji meczu na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1, który dawałby ewentualną dogrywkę. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Andriej Pedan, który huknął z dystansu z lewej strony, a krążek zatrzepotał w siatce.

Problem polega na tym, że znalazł się w bramce, gdyż siła strzału przebiła ową siatkę po lewej stronie słupka. Ani zawodnicy obu drużyn, ani tym bardziej kibice zgromadzeni w hali nie zauważyli, że gol padł nieprawidłowo.

Sprawa wyszła na jaw dopiero po meczu, gdy sędziowie przeanalizowali akcję. Dzięki kamerze umieszczonej wewnątrz bramki było wyraźnie widać, że krążek wpadł do niej nie od tej strony, by zaliczyć trafienie.

Oczywiście w hokeju tak dynamiczne strzały zdarzają się nader często. Ale właśnie w tym celu w KHL są sędziowie odpowiedzialni za wideoweryfikację bramek, na którą mają nawet jednominutową przerwę po trafieniu. Ta może zostać nawet wydłużona, jeśli sędzia potrzebuje więcej czasu do podjęcia decyzji. W tym przypadku arbiter w ogóle nie skorzystał z powtórek wideo, najwyraźniej zakładając, że nie ma tu czego analizować. W efekcie otrzymał od ligi dożywotni zakaz sędziowania w KHL.

A co w takim wypadku będzie z wynikiem spotkania? To już zależy od następnych ruchów, które poczyni poszkodowany Awtomobilist. Jeżeli zdecyduje się złożyć protest, to zgodnie z regulaminem KHL, liga ma prawo unieważnić rezultat meczu, zarządzić jego powtórkę lub przyznać walkowera. Ale ten sam regulamin mówi, że KHL nie rozpatruje protestów spowodowanych skargami na jakość sędziowania, w tym na błędy prowadzące do zdobywania bramek. Ot, Rosja...

Na poniższym materiale wideo znajdziecie skrót meczu SKA - Awtomobilist. Bramka Pedana padła w 8 minucie i 25 sekundzie nagrania.