Piątek 13.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy skoczkowie totalnie rozczarowują od początku sezonu Pucharu Świata. I choć zdarzają im się przebłyski, jak choćby Dawidowi Kubackiemu, który niedawno zajął 10. miejsce w Ruce, to większość wyników jest po prostu fatalna. Najlepszym z naszych jest niespodziewanie Paweł Wąsek, który okupuje 15. lokatę w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 90 pkt. Lider Pius Paschke ma już 476 pkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Stokowski z drugim brązowym medalem mistrzostw świata. "Nie był to perfekcyjny wyścig"

Puchar Świata w Titisee-Neustadt. O której dzisiaj skoki narciarskie?

Fani mogą czuć się rozżaleni również po ostatnich konkursach w Wiśle. Kiedy nawet naszym zawodnikom nie szło, to zawsze w Polsce dochodziło do przełamania. Ale nie tym razem. Mogliśmy odczuwać satysfakcję wyłącznie po występach Pawła Wąska, który dwukrotnie zajął 11. miejsce. To pokazuje, w którym jesteśmy obecnie miejscu.

Niezadowolony z tego jest oczywiście prezes PZN Adam Małysz, który niedawno rozmawiał z trenerem Thurnbichlerem. - Lillehammer nie było udane, więc na początku było trochę konsternacji, co jest grane i czy nie będzie powtórki z zeszłego roku, bo sobie tego nie wyobrażamy - przyznał. I dodał, że po rywalizacji w Ruce widać progres. - Już zaczęło się coś dziać, już było widać, że pojawiają się skoki dające nadzieję. Nie ma takiego przeskoku, ale czegoś cały czas brakuje i tam musi coś zaiskrzyć, żeby oddawać nie pojedyncze, a powtarzalne dobre skoki - podsumował.

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Coraz mniej osób wierzy, że uda mu się jednak zażegnać kryzys. - Jakub, wiesz, nie możemy tego zaplanować. Jest jednak wiele znaków wskazujących nam pozytywny kierunek. Dlatego to może się zdarzyć. Jesteśmy reprezentacją Polski, więc naszym celem muszą być miejsca na podium - odpowiedział Thurnbichler na pytanie Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl: "kiedy możemy spodziewać się lepszych wyników?". Dziennikarz ujawnił, że trener nie był z niego niezadowolony.

Piątek 13.12. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Już w piątek 13 grudnia polscy skoczkowie rozpoczną kolejny weekend Pucharu Świata. O godz. 15:45 czeka ich konkurs duetów, natomiast poprzedzi go oficjalny trening o godzinie 13:00. Po nim dowiemy się, którzy polscy skoczkowie wezmą udział w konkursie. Transmisje z najbliższych zawodów przeprowadzą Eurosport i TVN. W internecie transmisja będzie dostępna również na platformie Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.

Terminarz najbliższego weekendu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt:

Piątek 13.12.2024

oficjalny trening - godz. 13:00

konkurs duetów - godz. 15:45

Sobota 14.12.2024

kwalifikacje - godz. 14:30

konkurs indywidualny - godz. 16:00

Niedziela 15.12.2024