Polski wieczór w Lidze Europy! Zalewski błysnął, koszmar Bułki

Faza ligowa Ligi Europy zbliża się ku decydującym rozstrzygnięciom. W środę rozegrano pierwsze starcie 6. kolejki, w którym Athletic Bilbao pokonało 2:0 Fenerbahce Stambuł. 61 minut rozegrał Sebastian Szymański, ale nie udało mu się wykreować groźnych okazji, które zaowocowałyby golem. Dzień później przed szansami stanęli kolejni Polacy. I jeden z nich wykorzystał ją perfekcyjnie.

Liga Europy. Nicola Zalewski jednym z bohaterów Romy. Druga asysta w sezonie

Mowa o Nicoli Zalewskim. Wahadłowy zagrał już od pierwszych minut spotkania AS Romy z SC Bragą. I już w 10. minucie zaznaczył obecność na boisku. Jak? Asystą. Posłał piłkę po ziemi do ustawionego w okolicach pola karnego Lorenzo Pellegriniego, a ten po chwili umieścił ją w siatce. Tym samym duet wyprowadził włoską ekipę na prowadzenie.

A na tym Roma zatrzymywać się nie zamierzała. I choć do przerwy więcej goli nie zdobyła, to tuż po rozpoczęciu drugiej połowy już tak. W 47. minucie na listę strzelców wpisał się Saud Abdulhamid. W kolejnych fazach spotkania wciąż większą inicjatywę wykazywała rzymska drużyna. Dosłownie spychała rywali w pole karne. 10 celnych strzałów, przy ani jednym Bragi - tak wyglądały statystyki w okolicach 70. minuty.

Co więcej, goście ostatnie 20 minut musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Matheusa, co otworzyło szansę na całkowite skontrolowanie i dowiezienie wyniku Romie. I tak też się stało. Wynik spotkania na 3:0 w końcowych minutach ustalił Mario Hermoso.

Marcin Bułka postawił solidny mur w bramce, ale w końcówce skapitulował. Kędziora nie zawiódł

Ale Zalewski nie był jedynym reprezentantem Polski, który w czwartkowy wieczór pojawił się na murawie. Już od pierwszych minut dostępu do bramki OGC Nice w starciu z Royale Union Saint-Gilloise bronił Marcin Bułka. Mecz był bardzo wyrównany, ale więcej okazji kreowali rywale Polaka.

Nasz rodak popisał się kilkoma znakomitymi paradami i utrzymywał francuską drużynę przy życiu, ale w 33. minucie musiał skapitulować. Pokonał go Franjo Ivanović i to dość szczęśliwie. Bułka obronił pierwszy strzał, ale przy dobitce nie miał już szans. Jednak jeszcze przed upływem pierwszej połowy Nice wyrównało za sprawą Evanna Guessanda. I w drugiej odsłonie nasz golkiper znów miał wiele pracy. Wywiązywał się jednak z postawionych przed nim wyzwań perfekcyjnie, ale do czasu. W trzeciej minucie doliczonego czasu dał się ponownie pokonać Ivanoviciowi.

Na boisku od pierwszych minut pojawił się też Tomasz Kędziora z PAOK-u. Już do przerwy jego drużyna prowadziła 2:0 z Ferencvarosem po golach Taisona i Brandona Thomasa. Polak dobrze spisywał się w obronie i nie dopuszczał, by rywale tworzyli zagrożenie pod polem karnym. A w drugiej połowie PAOK jeszcze bardziej zaznaczał dominację i zdobył trzy kolejne gole. Na listę strzelców wpisali się Fedor Chalov, Andrija Zivković z rzutu karnego, a także Kiril Despodov. Ostateczny wynik to 5:0.

Ostatnim reprezentantem Polski, który wszedł na murawę i to już od pierwszych minut był Jakub Piotrowski. Pierwsza połowa nie była jednak najlepsza, ani w jego wykonaniu, ani też w wykonaniu jego drużyny. Do przerwy przegrywała bowiem 0:2 z AZ Alkmaar. Jednak w drugiej partii doszło do zwrotu akcji. W zaledwie dwie minuty Łudogorec doprowadził do wyrównania. Najpierw do siatki trafił Ivaylo Chochev, a następnie Kwadwo Duah. I podziałem punktów zakończyło się to starcie.

O krok od totalnej kompromitacji był za to Manchester United. Choć w pierwszej połowie dłużej utrzymywał się przy piłce, to więcej sytuacji bramkowych kreowali gospodarze, a więc Viktoria Pilzno. Ba, w końcu jedną z nich wykorzystali, ale dopiero w drugiej części spotkania. Wówczas koszmarny błąd popełnił Andre Onana. Zbyt lekko podał do kolegi, w związku z czym piłkę przejął jeden z rywali. Po chwili podał ją w pole karne, a tam do pustej bramki z łatwością trafił Matej Vydr.

- Ależ błąd! - krzyczeli komentatorzy Polsatu Sport. W 62. minucie Manchester się jednak zrehabilitował i wyrównał. Bramkę na 1:1 zdobył Rasmus Hojlund. I to właśnie Duńczyk okazał się bohaterem z United. Bowiem w 88. minucie ponownie pokonał golkipera i na wielką sensację nie pozwolił. Jego ekipa wygrała 2:1.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy:

AS Roma - SC Braga 3:0

Hoffenheim - FC FCSB 0:0

Viktoria Pilzno - Manchester United 1:2

Malmo - Galatasaray Stambuł 2:2

Union Saint-Gilloise - OGC Nice 2:1

PAOK - Ferencvaros 5:0

Olympiakos - Twente 0:0

Łudogorec Razgrad - AZ Alkmaar 2:2.

Kolejne mecze 6. kolejki LE rozpoczną się o 21:00.