Thurnbichler przerwał wywiad. Na to pytanie tylko się uśmiechnął i rzucił: "Słuchaj"

Polakom znów zabrakło niewiele do miejsca w najlepszej dziesiątce - w końcu występ Aleksandra Zniszczoła w niedzielę na Wielkiej Krokwi to trzecie jedenaste miejsce w tym sezonie, po dwóch osiągniętych przez Piotra Żyłę najpierw w Klingenthal, a potem w Innsbrucku. To był jednak najlepszy dzień w sezonie pod kątem liczby Polaków w drugiej serii: punktowało ich sześciu - poza 11. Zniszczołem także 12. Dawid Kubacki, 17. Kamil Stoch, 22. Paweł Wąsek, 27. Maciej Kot i 29. Piotr Żyła.

Thurnbichler zadowolony, ale i rozczarowany. Pochwalił Zniszczoła: "Pokazał, czego może dokonać"

- Po dzisiejszych zawodach mam miks bardzo pozytywnych i negatywnych emocji. Teraz jestem nieco rozczarowany - stwierdził po konkursie w Zakopanem trener Polaków, Thomas Thurnbichler. Austriak miał na myśli wynik Zniszczoła, bo ten po pierwszej serii tracił do podium ledwie 1,3 punktu.

- Już rozmawiałem z Olkiem i w jego drugim skoku było tylko nieco zbyt dużo kierunku. Miał też gorsze warunki [ośmiu skoczków miało gorsze warunki od Zniszczoła w drugiej serii - red.]. To było za mało na najlepszą dziesiątkę, ale naprawdę pokazał, czego może dokonać i to sprawia, że jestem zadowolony - dodał szkoleniowiec.

Thurnbichler uśmiechnął się w trakcie pytania i odszedł. "Słuchaj"

- Teraz jedziemy na mistrzostwa świata na mamucie Kulm, a Olek jest bardzo dobrym lotnikiem. Pozostaję optymistą, że zobaczymy z jego strony naprawdę dobre loty w te dni - ocenił Thurnbichler.

Gdy zadawaliśmy mu kolejne pytanie, to już gdy go słuchał, tylko się uśmiechnął. Nie dał nam go dokończyć, stanęło na słowach: "To czyni cię szczęśliwym, bo za każdym razem mówimy o progresie, małych krokach...". - Słuchaj, to był najlepszy dzień w tym sezonie i dlatego jestem szczęśliwy - powiedział trener i przerwał wywiad, odchodząc w kierunku drugiej grupy w strefie mieszanej. W międzyczasie został jeszcze dopytany o skład na MŚ na Kulm i na boku podał nazwiska Polaków, którzy wystąpią w Austrii.

Kadra na MŚ w lotach to pięciu zawodników: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Do walki o awans do konkursu indywidualnego w czwartkowych kwalifikacjach Thurnbichler będzie mógł wybrać tylko czterech skoczków. Cztery serie walki o medale na Kulm zostały rozdzielone na dwa dni: po dwie z nich odbędą się w piątek i sobotę. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.