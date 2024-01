Wspaniały skok Polaka rozbudził nadzieje w Zakopanem. Ale to Kraft przeszedł do historii

Ostatnim etapem trwającego od kilku dni PolSKIego Turnieju był niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem. Z pewnością był on ważny dla polskich skoczków, którzy w tym sezonie spisują się bardzo przeciętnie i przed własnymi kibicami chcieli pokazać się z lepszej strony. Na starcie stanęło ich ośmiu: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Andrzej Stękała i Klemens Murańka.

Po pierwszej serii skoczkowie i kibice mieli sporo powodów do zadowolenia. Odpali tylko Stękała (126,15 m) oraz Murańka (130 m), a dobrą ostatnio formę potwierdzili Wąsek oraz Zniszczoł. Pierwszy z nich skoczył na 137,5 m, co dało mu 13. miejsce. Drugi natomiast poleciał aż na 141,5 m, czym zaimponował nawet Stefanowi Kraftowi. On, Jan Hoerl i Anze Lanisek jako jedyni w pierwszej serii byli lepsi od Zniszczoła.

Po pierwszej części zmagań w czołowej dwudziestce byli jeszcze Kubacki (135 m) oraz Stoch (132,5 m). Następny był Kot (133,5 m), który w ten sposób zapewnił sobie pierwsze w sezonie punkty Pucharu Świata. Z kolei Żyła zajął dopiero 29. pozycję (128,5 m).

W drugiej serii Żyła oddał dłuższy (130 m), a Kot krótszy (130,5 m) skok, ale to drugi z nich cały czas był wyżej. Znacznie poprawił się za to Stoch (137,5 m) i przez chwilę był nawet liderem. Lepiej spisał się również Kubacki (137 m), choć nie jemu nie udało się objąć prowadzenia w rywalizacji. Niedługo później na belce zasiadł Wąsek, lecz nie była to jego najlepsza próba (130 m).

Polscy kibice z niecierpliwością oczekiwali na czołową dziesiątkę i to, co zrobi Zniszczoł. Ten poleciał na 128,5 m, co było zdecydowanie za słabym wynikiem, aby pozostał w walce o podium. Nie udało mu się nawet utrzymać miejsca w czołowej dziesiątce. Jednak 11. miejsce to wyrównanie najlepszego wyniku Polaków w tym sezonie PŚ.

Konkurs wygrał ten, który prowadził po pierwszej serii, czyli Stefan Kraft (134 m w drugiej serii). To dla niego wyjątkowy sukces. W ten sposób został rekordzistą wszech czasów pod względem liczby konkursów Pucharu Świata ukończonych na podium. To jego 109. taki wynik, w ten sposób wyprzedził Janne Ahonena (108). W ten sposób zapewnił też Austrii zwycięstwo w PolSKIm Turnieju.

Wyniki konkursu indywidualnego w Zakopanem:

1. Stefan Kraft - 332,3 pkt

2. Andreas Wellinger - 327,8 pkt

3. Anze Lanisek - 327,3 pkt

4. Michael Hayboeck - 325,6 pkt

5. Ryoyu Kobayashi - 324,7 pkt

6. Jan Hoerl - 323,5 pkt

7. Manuel Fettner - 320,1 pkt

8. Johann Andre Forfang - 318,5 pkt

9. Lovro Kos - 318,3 pkt

10. Ren Nikaido - 315,8 pkt

11. Aleksander Zniszczoł - 313,5 pkt



12. Dawid Kubacki - 312,9 pkt

...

17. Kamil Stoch - 309,3 pkt

22. Paweł Wąsek - 304,1 pkt

27. Maciej Kot - 291,2 pkt

29. Piotr Żyła - 286,8 pkt

40. Klemens Murańka - 140,7 pkt

43. Andrzej Stękała - 132,3 pkt

Triumf Krafta dał Austrii zwycięstwo w PolSKIm Turnieju. Rywalizacja była bardzo zacięta, druga Słowenia przegrała o niecałe 10 punktów. Polska zajęła szóstą pozycję, czyli tę samą, co w sobotnim konkursie drużynowym w Zakopanem.

Klasyfikacja końcowa PolSKIego Turnieju

Austria - 3872,9 pkt Słowenia - 3863 pkt Niemcy - 3743,4 pkt Japonia - 3691,5 pkt Norwegia - 3641,8 pkt Polska - 3532,3 pkt Szwajcaria - 3133,6 pkt Włochy - 2889,2 pkt Stany Zjednoczone - 2466,2 pkt Finlandia - 2332,8 pkt Ukraina - 1258,5 pkt Kazachstan - 1230,7 pkt Czechy - 1218,5 pkt Rumunia - 862,2 pkt Estonia - 613,7 pkt Bułgaria - 504,5 pkt Turcja - 435,9 pkt

Teraz skoczkowie narciarscy przeniosą się do Bad Mitterndorf, gdzie w dniach 26-28 stycznia odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.