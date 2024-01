Świetne wieści dla Kubackiego i Zniszczoła. Oto klasyfikacja PŚ po Zakopanem

Polscy skoczkowie fatalnie spisują się w obecnym sezonie. Mimo to kibice wierzyli, że do przełomu dojdzie podczas PolSKIego Turnieju. I choć zarówno w Wiśle, jak i Szczyrku znów rozczarowali, to w Zakopanem było już lepiej. Najlepszym z nich okazał się Aleksander Zniszczoł. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera wciąż zajmują jednak dalekie lokaty w klasyfikacji generalnej PŚ, choć dwóch z nich zaliczyło awans. Liderem pozostaje Austriak Stefan Kraft.

