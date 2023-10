Nowa broń Niemców. Niemal skopiowali pomysł Polaków. "Warte każdego centa"

Na początku października debiut nowego sprzętu Niemców przypadł na skoki Markusa Eisenbichlera. Mistrz świata z dużej skoczni z 2019 roku startował w finale cyklu Letniego Grand Prix w Klingenthal z numerem 1 zarówno w piątek, podczas treningów i kwalifikacji, jak i w sobotę, gdy zawodnicy rywalizowali w konkursie indywidualnym.

Ten Eisenbichler skończył na pierwszej serii - uzyskał 121 metrów i był 31. skoczkiem zawodów, pierwszym, który nie wszedł do finałowej rundy. Zatem buty Daytony tylko raz pojawiły się w przekazie telewizyjnym - kwalifikacje nie były transmitowane nigdzie poza oficjalnymi mediami społecznościowymi organizatorów (skok można zobaczyć poniżej, od 2:55).

Eisenbichler pokazał nowinkę niemieckich skoczków. Schowali ją w "skarpecie"

O samych butach wiadomo na razie bardzo mało. Według informacji Sport.pl to na pewno nie projekt samego Markusa Eisenbichlera (spersonalizowanych butów w skokach używają lub w ostatnich latach używali choćby Manuel Fettner z Austrii, czy Szwajcar Simon Ammann), choć na razie jest jedynym niemieckim skoczkiem, który użył ich w oficjalnych zawodach. Na jego profilu na Instagramie widać jednak, że podczas tegorocznych treningów skakał w standardowych modelach butów firmy Rass, używanych przez większość niemieckiej kadry i całej stawki Pucharu Świata. Tylko głupi pokazałby w ten sposób nowy sprzęt, tworząc przeciek dla rywali. Niewykluczone jednak, że Eisenbichler testuje buty Frey Daytony od niedawna.

Stworzenie modeli dla skoczków przez Frey Daytonę to efekt współpracy z Niemieckim Związkiem Narciarskim. Zatwierdzono je na komisji sprzętowej FIS już rok temu wiosną i są w pełni zgodne z obecnymi zasadami. Kontroler sprzętu na zawodach Pucharu Świata, Christian Kathol, potwierdził nam, że sprawdził je także podczas finału LGP u Eisenbichlera. Na stronie firmy do tej pory nie ma jednak żadnej zakładki poświęconej butom skokowym. Nie można ich także kupić bezpośrednio od niej, a to źle i należałoby to szybko poprawić. W końcu według przepisów każdy sprzęt oficjalnie zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) powinien być ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych nim kadr i zawodników.

Buty firmy Daytona u Markusa Eisenbichlera podczas zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal Screen Player

Na temat modelu z samych jego zdjęć z transmisji z Klingenthal też nie da się wiele dowiedzieć. Niemalże całego buta zakrywa niebieski materiał z zamkiem i wyszytą lub nadrukowaną białą nazwą firmy, w środowisku nazywany "skarpetą", a całość z nogawką kombinezonu u góry spina jeszcze czarny pasek. Niemcy mogą tak chronić rozwiązania skonstruowane specjalnie dla tego modelu - jeśli jakieś mają - albo starać się tylko wzbudzić ciekawość i niepokój u innych reprezentacji, wodzić je za nos swoją nową zabawką. To znana, ale wciąż wielokrotnie skuteczna zagrywka.

Sztuczka zastosowana przez niemiecki sztab może mieć jednak także drugie dno. Z naszych obserwacji i informacji wynika, że w przypadku butów Daytony być może wcale nie należy się skupiać na tym, jak wyglądają, albo jak są skonstruowane. Lepiej przyjrzeć się całemu projektowi i samej firmie. Tu sprawa robi się ciekawsza.

"Dla koneserów, warte każdego centa". Po butach dla motocyklistów i żużlowców firma braci Freyów będzie pracować ze skoczkami

Firma Frey Daytona powstała w 1957 roku. Pierwszy człon jej nazwy pochodzi od nazwiska braci Reinharda i Helmuta Freyów, którzy ją założyli i początkowo używali go jako pełnej nazwy firmy. Drugi człon, obecnie często występujący także samodzielnie, dodali w 1973 roku. To hołd dla słynnego owalnego toru na Florydzie - Daytona International Speedway, na którym rozgrywa się bardzo prestiżowy wyścig Daytona 500 w serii NASCAR, czy jeden z najważniejszych 24-godzinnych wyścigów na świecie w ramach serii IMSA. Buty, które projektowali były przeznaczone głównie dla motocyklistów. Już pięć lat po zbudowaniu fabryki w Eggenfeld, niewielkim bawarskim mieście 100 kilometrów na wschód od Monachium, udało się im wyprodukować pierwszy model, a w 1968 roku stworzyli taki, który trafił do profesjonalistów startujących w zawodach.

Kilkadziesiąt, czy kilkanaście lat temu takie buty były o wiele bardziej pożądanym produktem, więc firma była bardziej popularna niż obecnie. Stare modele często są sprzedawane drogo na aukcjach jako pamiątki, prawdziwe obuwnicze "białe kruki", do których wiele osób ma sentyment. Teraz zamówień jest mniej, ale przez lata Daytona stała się sporą marką w Niemczech, rozpoznawalną zwłaszcza w swojej branży. W przeszłości współpracowało z nią wiele motocyklistów i żużlowców. Obecnie nie mają kontraktów z wielkimi sportowymi postaciami, ale parę lat temu ich sprzętu używali Jason Doyle, Patryk Dudek, czy Martin Vaculik - żużlowcy jeżdżący w cyklu Speedway Grand Prix. Wśród motocyklistów nadal korzysta z nich choćby tegoroczny mistrz świata w wyścigach długodystansowych - serii FIM EWC - w barwach Yamaha Austria Racing Team, Niemiec Marvin Fritz.

Daytona to rodzinny biznes, który w przeszłości osiągnął wielki sukces, a obecnie firma stara się kontynuować tradycję produkcji butów i, jak widać, jest w stanie realizować także inne, nietypowe dla siebie projekty. "Dla koneserów, warte każdy cent" - głosi motto produkcji modeli ich butów. Na stronie Daytony wielokrotnie podkreśla się też, że buty są robione własnoręcznie, przez znakomitych pracowników, z najlepszych możliwych materiałów, a najważniejszymi celami przy ich produkcji są trwałość, komfort i bezpieczeństwo.

Pytanie jednak: skąd w tej historii skoki narciarskie? Przecież Niemcy mają już Rass, głównego producenta butów dla skoczków, w której na pewno mogą liczyć na spore wsparcie i z którą żyją w dobrych relacjach. Po co im kolejna firma i buty? Konkretnej odpowiedzi nie udzielił nam nikt z naszych rozmówców, ale spokojnie można się jej domyślać. Bo już z odległości ten projekt współpracy wygląda bardzo podobnie do tego wykorzystywanego w ostatnich latach przez polskich skoczków.

Kopia polskiego pomysłu? Podobieństw trudno nie zauważyć

Firma Nagaba, która od 2019 roku wspiera polską kadrę i produkuje dla nich buty, też jest niewielkim, rodzinnym biznesem. Współpraca z nim pozwala na dość unikalne w świecie skoków rozwiązanie: tworzenie konkretnych par butów mocno zindywidualizowanych na potrzeby zawodników. Większość skoczków kupuje te, które przygotowuje niemiecka firma Rass, ale ona jest największym producentem tego typu obuwia i siłą rzeczy nie jest w stanie współpracować z poszczególnymi reprezentacjami w taki sposób i wprowadzać poprawek do butów tak szczegółowo, jak mniejsza i skupiona tylko na jednym projekcie firma. To rozwiązanie pozwala także na rozwój nowatorskich pomysłów i przekształcanie ich w nowe modele - od testowych do wprowadzania ich na poziom Pucharu Świata. Tu kłania się wyjątkowy model butów Nagaby nazwany Ferrari, który teraz został mocno ograniczony nowymi przepisami wprowadzonymi przez FIS. Wcześniej, w okresie przed i po igrzyskach olimpijskich w Pekinie, był już przez nią chwilowo zakazywany - jako zbyt mocno wpływający na aerodynamikę i pozwalający zawodnikowi manipulować wysokością krocza w kombinezonie, a także niezgłoszony przed komisję sprzętową FIS.

W przypadku Daytony wygląda to tak, jakby Stefan Horngacher, trener niemieckich skoczków, który pracował z polską kadrą, gdy Adam Małysz dopiero szukał firmy do produkcji butów dla skoczków w inny, dość nietypowy sposób, podpatrzył sobie ten pomysł i niejako go skopiował. Robi to w swoim stylu, z przeniesieniem na niemieckie warunki, ale podobieństw do Nagaby trudno nie zauważyć. Na stronie firmy w odniesieniu do jednego z modeli butów dla motocyklistów pojawia się określenie jednego z branżowych magazynów: "Ferrari wśród butów". Można się śmiać, ale przecież nawet miejsce na debiut nowego sprzętu Niemcy wybrali to samo: sprzęt Nagaby też debiutował na finał letniego skakania - w 2019 roku w Hinzenbach i Klingenthal. Strategicznie, w ramach gierek z przeciwnikami na skoczni. Tak, żeby rywale mieli, o czym myśleć w czasie przerwy w oficjalnych zawodach przed zimą.

Wygląda zatem na to, że polska firma ma konkurencję. Choć oczywiście nie bezpośrednią - w butach Nagaby skacze nawet kilku zawodników spoza Polski, ale nikt w firmie nie będzie się nagle o nich obawiał ze względu na nowego producenta. Z tego co słyszymy, pomysł Niemców jest jednak obserwowany w Polsce ze sporym zaciekawieniem. - Nikt się raczej nie spodziewał, że nagle ktoś jest w stanie wyprodukować inne buty do skoków narciarskich. Sądzę, że takie próby były za granicą, ale nikomu się nie udawało - mówił TVP Sport Maciej Kot po debiucie Nagaby w 2019 roku. - Wielu próbowało, ale nikomu się nie udało - wtórował mu wówczas Adam Małysz. Cztery lata później wygląda na to, że w ten sposób będzie mogła funkcjonować kolejna kadra. Choć na razie Niemcy raczej nie zrezygnują z Rassa na rzecz Daytony, tak, jak robili to Polacy na rzecz Nagaby. Na pewno nie w równym stopniu, choć warto obserwować, kto zdecyduje się na nie poza Markusem Eisenbichlerem. Oczywiście on także mógł je tylko testować, ale takich ruchów, jak przygotowanie całego nowego modelu butów, raczej nie robi się na pokaz. I jeśli dokonuje tego niemiecki związek, to raczej nie z myślą o jednym zawodniku.

Buty z pewnością wywołają powiew świeżości w środowisku i ciekawość rywali obserwujących każdy ruch tak wielkich kadr jak ta niemiecka. Kto wie, może doczekamy się czasów, gdy każdy w tym elemencie sprzętu dla skoczków będzie miał "coś swojego". Rok temu stworzenie rewolucyjnego modelu butów w przyszłości w rozmowie ze Sport.pl zapowiedział Słoweniec Peter Slatnar. A takich pomysłów, choćby do tej pory jedynie kiełkujących w głowach producentów sprzętu, szefów związków i trenerów kadr, z pewnością może być więcej.