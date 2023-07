Żyła szczerze o walce z Peszką i treningu z... osłem. "O co temu gościowi chodzi?"

O Piotrze Żyle w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno. Podczas gdy rywalizował na igrzyskach europejskich w Krakowie, pojawiły się informacje, że zawalczy ze Sławomirem Peszką we freakfightowej federacji Clout MMA.

Zobacz wideo Małysz o pojedynku Żyły z Peszko: Chciałbym zobaczyć taką walkę!

Piotr Żyła człowiekiem wielu talentów. Przyszedł czas na freak fighty?

36-latek nie zamyka się na nowe wyzwania, w przeszłości próbował sił w różnych dyscyplinach sportu. Jedną z nich były skoki do wody, pierwsze oddał jeszcze jako dziecko, a kilka lat później miał ku temu okazję na zgrupowaniu reprezentacji. - W Kuopio wieża znajdowała się tuż przy naszym hotelu. Od razu na nią ruszyłem. Pomyślałem, że zakręcę i jak wpadnę do wody, tak wpadnę. Wtedy wyszły nawet trzy i trochę obrotu. Zawsze lubiłem wyzwania, choć teraz nie szukam już tak ekstremalnych doznań. Młody był człowiek, to i trochę głupi - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Nowe wieści na temat stanu zdrowia żony Dawida Kubackiego

Swego czasu Żyła występował także w amatorskiej drużynie piłkarskiej Głębczester. - Fajnie było. Pamiętam sezon, chyba 2010/11, w którym walczyłem nawet o króla strzelców. W jednym meczu strzeliłem pięć goli. A może to było sześć? Jesienią mniej już mogłem grać, bo zbliżał się sezon w skokach, dlatego do tytułu króla strzelców zabrakło mi kilku goli - zdradził. Ze względu na styl gry oparty na dynamicznych rajdach oraz częstym dryblowaniu porównywano go do Kamila Grosickiego.

To właśnie szybkość była wskazywana jako jeden z głównych atutów skoczka w potencjalnej walce z Peszką. Z nastawienia Żyły można wywnioskować, że dojdzie do niej prędzej niż później. - Lubię czasami robić spontanicznie rzeczy, którymi wcześniej się nie zajmowałem. Na pewno jest to ciekawy pomysł. Nie wiem, zaskoczyliście mnie kilka dni temu, gdy o to dopytywaliście - stwierdził.

Piotr Żyła trenował z... osłem. "Jest lustrzanym odbiciem człowieka"

Przygotowania do walki będą dla Żyły nowym doświadczeniem. Jednak w trakcie bogatej kariery miał styczność z różnymi metodami treningowymi. Za kadencji Stefana Horngachera on i Maciej Kot zostali wysłani na zajęcia z osłami. - Zrozumiałem, że osioł jest lustrzanym odbiciem człowieka. Jeżeli odczuwam jakieś emocje, to widzę je również w ośle, którego namawiam do współpracy. I ja je widziałem, naprawdę. Zauważałem, że gdy coś udało mi się już osiągnąć, mówiłem sobie: "super, fajnie" i przestawałem pracować. Szliśmy na noc, następnego dnia rano przychodziłem wyluzowany, a tu osiołek zachowuje się tak, jakby pytał: "O co temu gościowi chodzi?". I całą pracę, żeby ze mną pobiegł, trzeba było wykonywać od nowa - powiedział.

Dawid Kubacki drugi w historii. Niebywały wyczyn. Ma wszystko

To pozwoliło mu na wyciągnięcie ważnych wniosków. - To ja muszę decydować o tym, czy on ze mną pójdzie, czy nie. Że muszę mu dać odpowiednie argumenty, a przy tym być pewny siebie i spokojny. Z osiołkami jest jak w życiu. Dzięki tym zajęciom zrozumiałem, jak duży wpływ mam na to, co wokół się dzieje. Nauczyły mnie pracowitości, o której ci już opowiadałem, ale też cierpliwości i słuchania samego siebie - zaznaczył.

Walka Piotra Żyły ze Sławomirem Peszką dopiero za jakiś czas

Na pojedynek skoczka z byłym piłkarzem reprezentacji Polski zapewne będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Trener Thomas Thurnbichler zapowiedział, że na razie nie wyrazi na to zgody. - Moje stanowisko jest takie, że ryzyko kontuzji jest zbyt duże. W tym roku na pewno się nie wydarzy, nie ma na to mojej zgody. Wszystko trzeba robić w odpowiednim czasie - oznajmił.

Propozycja jest kusząca nie tylko ze względu na możliwość spróbowania się w nowym sporcie, ale także ogromne pieniądze - Żyła może zgarnąć około 2 milionów złotych.