Skoczek zdyskwalifikowany w Sapporo. Za długość krocza

Zakończyły się pierwsze zawody Pucharu Świata w japońskim Sapporo. Zwycięzcą został gospodarz Ryoyu Kobayashi, który zdominował skoki na Okurayamie i wyprzedził drugiego Dawida Kubackiego o ponad 7 punktów. Więcej --> TUTAJ. Tuż przed pierwszą serią konkursową odbyły się kwalifikacje, podczas których doszło do kuriozalnej sytuacji. Reprezentant Stanów Zjednoczonych nie został dopuszczony do skakania z powodu krocza. Konkretniej, długości krocza.

REKLAMA

Zobacz wideo

Casey Larson miał nieprawidłowy kombinezon. Zadecydowała długość krocza

Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Skijumping.pl Adam Bucholtz, Casey Larson nie przeszedł pozytywnie kontroli długości krocza. 24-latek został błyskawicznie zdyskwalifikowany, dlatego nie mogliśmy go oglądać podczas rywalizacji w piątkowym konkursie w Sapporo.

Przed obecnym sezonem skoków władze FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) zmieniły zasady kontroli skoczków. Nie ma już bezpośredniego pomiaru krocza, natomiast jego wysokość oblicza się z pomiarów całego ciała. - Nowe pomiary trochę zamieszały. Byliśmy przyzwyczajeni do czegoś innego, jednak nie będzie to olbrzymia zmiana. Będą zdarzać się błędy - to na pewno, ponieważ zawodnicy są inaczej zbudowani, ale finalnie nie powinna być to jakaś odczuwalna różnica - komentował zmianę były trener reprezentacji Polski Łukasz Kruczek.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Następny konkurs na Okurayamie odbędzie się w sobotę (21 stycznia) o godzinie 8:30. Wcześniej, o 6:00, przed rozpoczęciem oficjalnych zawodów, rozegrane zostaną kwalifikacje. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje nadal Dawid Kubacki, który o 134 punkty wyprzedza drugiego Norwega Halvora Egnera Graneruda.

Klasyfikacja generalna po konkursie w Sapporo: