Kapitalna wiadomość dla kibiców skoków narciarskich chcących oglądać konkursy

Decyzja o transmisjach w "otwartym oknie" jest efektem ogłoszenia przez Discovery przedłużenia do końca sezonu 2025/26 umowy dotyczącej transmisji z konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jednocześnie nadawca nie udzielił sublicencji Telewizji Polskiej, dzięki czemu konkursy będzie można oglądać w głównym TVN, Eurosporcie 1 i Playerze.

Problemy Graneruda. Słaba forma przed startem PŚ? Trener tłumaczy

PŚ w skokach narciarskich w "otwartym oknie"

Poza skokami narciarskimi transmitowane będą również inne zimowe dyscypliny. - Transmisje ze skoków narciarskich będzie można oglądać na kanale TVN w Playerze za zalogowaniem i bez opłat od 19 listopada. Będzie to dostęp na żywo do wszystkich relacji i programów wchodzących w skład ramówki kanału. Natomiast pakiet "Eurosport+Player" to najpełniejsza oferta skoków narciarskich i sportów zimowych na rynku - skomentowało biuro prasowe TVN Grupy Discovery w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl.

- Kupując pakiet użytkownicy będą mogli cieszyć się z szerszych relacji ze skoków narciarskich, a także innych wydarzeń sportowych, na żywo i na żądanie, oraz bogatej oferty materiałów dodatkowych i programów specjalnych. O szczegółach będziemy informować wkrótce - informuje biuro.

Harmonogram Pucharu Świata w sezonie 2021/22

Pierwsze zawody z cyklu Pucharu Świata w sezonie 2021/22 odbędą się w sobotę 20 listopada, kiedy to skoczkowie będą rywalizować w indywidualnym konkursie w rosyjskim Niżnym Tagile. 4 grudnia w Wiśle odbędzie się pierwszy konkurs drużynowy, natomiast na 15-16 stycznia 2022 zaplanowano dwa konkursy w Zakopanem - drużynowy i indywidualny.

Legendarny Jens Weissflog jednoznacznie o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim

PŚ 2021/2022 w skokach narciarskich. Kalendarz imprez: