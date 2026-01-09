Za Projektem Warszawa trudne tygodnie. Nie dość, że ostatnio niemal połowa kadry zmagała się z wirusem, to jeszcze kontuzji nabawił się kluczowy gracz. Mowa o Jakubie Kochanowski. Bez niego w składzie drużyna zaskakująco uległa Montpellier (2:3) w Lidze Mistrzów, czym skomplikowała swoją sytuację. Nadal ma jednak szansę na sukces. Podobnie, jak i w PlusLidze, gdzie zajmuje drugą lokatę czy w Pucharze Polski, gdzie awansowała już do półfinału. I choć sezon trwa, to władze klubu przygotowują się na kolejną kampanię.

Projekt Warszawa o krok od wielkiego transferu! "Bardzo realny"

Okazuje się, że działacze chcą solidnie wzmocnić zespół na sezon 2026/27 i planują ściągnąć jeden z największych talentów w siatkówce. O kim mowa? Jego nazwisko ujawnił Jakub Balcerzak, dobrze zorientowany w kwestiach transferowych w PlusLidze i nie tylko. "Według moich informacji, PGE Projekt Warszawa chce sprowadzić do siebie dwukrotnego mistrza świata Yuriego Romano! Należy podkreślić, transfer 28-latka jest naprawdę bardzo realny" - przekazał na X.

"Jeśli transfer dojdzie do skutku, wówczas będziemy świadkami jednego z największych wzmocnień przed rozpoczęciem sezonu ligowego 2026/2027" - dodał. Okazuje się, że o możliwej transakcji piszą też włoskie media. Ujawniają, jakie nastawienie do transferu ma sam zainteresowany. "Informację potwierdza również włoska 'La Gazzetta Dello Sport', podając, iż atakujący kadry prowadzonej przez Ferdinando De Giorgiego, miałby być już na 'TAK' w kontekście podpisania kontraktu z klubem z Warszawy" - czytamy.

Ma 28 lat i wiele medali w dorobku

Obecnie Romano jest związany kontraktem z rosyjskim Fakiełem Nowy Urengoj. Był to dla Włocha pierwszy zagraniczny transfer. Wcześniej reprezentował kluby w ojczyźnie. Występował m.in. w Goldenplast Potenza Picena, Olimpia Bergamo, Allianz Milano oraz Gas Sales Bluenergy Piacenza. W 2023 roku udało mu się zdobyć Puchar Włoch. Większe sukcesy odnosi w reprezentacji, z którą oprócz dwóch mistrzostw świata, wygrał mistrzostwo Europy. Ba, na MŚ 2025 został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Jego ewentualny transfer do warszawskiej ekipy byłby więc wielkim wzmocnieniem.