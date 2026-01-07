Mistrz świata zobaczył wpis Donalda Tuska i nie wytrzymał

W niedzielę, 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku ze zbliżającym się wydarzeniem w sieci pojawia się coraz więcej głosów zwolenników i przeciwników inicjatywy prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Tym razem doszło do konfrontacji premiera RP Donalda Tuska z byłym siatkarzem reprezentacji Polski, Marcinem Możdżonkiem. Możdżonek to mistrz świata z 2014 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Indykpol AZS Olsztyn awansował do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski. Komentuje Daniel Pliński

Tusk wsparł WOŚP i Owsiaka

Po stronie WOŚP i Jerzego Owsiaka stanął Donald Tusk. Premier uderzył w przeciwników inicjatywy, których działania porównał do prób zniszczenia Lecha Wałęsy i Solidarności.

- Chcą zniszczyć Jerzego Owsiaka i Orkiestrę, tak jak próbowali zniszczyć Lecha Wałęsę i prawdziwą polską solidarność. Chyba na to nie pozwolicie? - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Zobacz też: Wicemistrz Polski niepokonany w Lidze Mistrzów! To mogła być duża wpadka

Możdżonek atakuje Tuska. "Owsiak pomagał obecnej koalicji rządzącej wygrać wybory"

Wypowiedź premiera Tuska spotkała się z reakcją internautów. Jednym z tych, którzy zdecydowali się na najmocniejszy komentarz, jest były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie członek opozycyjnej Konfederacji Marcin Możdżonek. Były siatkarz umieścił wpis uderzający w szefa polskiego rządu oraz Owsiaka i WOŚP.

- Premier jak zwykle ochoczo przyłącza się do podsycania społecznych sporów. Wiem, że to na korzyść partii, ale czy na korzyść państwa? Każdy rozsądny człowiek widział, jak Pan Owsiak pomagał obecnej koalicji rządzącej wygrać wybory, opłacając billboardy z pieniędzy fundacji. Nieczyste zagranie, które odciąga coraz więcej osób od, jakby nie patrzeć, ciekawej, wieloletniej inicjatywy - napisał na portalu X Marcin Możdżonek.

Bilbord, którego zdjęcie zamieścił Możdżonek faktycznie pojawił się w trakcie kampanii parlamentarnej. Powstał jednak w ramach Ogólnopolskiego Programu Walki z Sepsą, a nie działań politycznych.

Marcin Możdżonek zakończył karierę sportową w 2020 roku. Od tego czasu jest mocno zaangażowany politycznie, należy do Konfederacji. W poprzednim roku, w wyborach prezydenckich poparł Sławomira Mentzena.