Katastrofa Wilfredo Leona w Lidze Mistrzów. Nagle zwrot

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin fantastycznie rozpoczęli zmagania w tegorocznej Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce rozbili Halkbank 3:0, nie dając czołowej tureckiej drużynie żadnych szans. Mistrzowie Polski świetnie spisują się również w PlusLidze. Z bilansem jedenastu zwycięstw i trzech porażek prowadzą w tabeli.

Knack Roeselare jest najlepszą drużyną Belgii. Zdobywali mistrzostwo kraju w poprzednich pięciu sezonach. W Europie jednak to nie znaczy dużo. Od lat zespół ten nie był w stanie przetrwać fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz tegorocznej edycji LM nie zakończył się happy endem. Lepsze okazało się Galatasaray, chociaż Turcy wygrali dopiero po tie-breaku. Bogdanka LUK Lublin miała zwyciężyć i to bez większych problemów.

Sensacyjnie od początku

Pierwszy set był jednak jak kubeł zimnej wody wylany na drużynę Stephane'a Antigi. Belgowie kapitalnie rozpoczęli zawody, wychodząc na prowadzenie 8:1. Nie do powstrzymania był Erik Siksna, który zaserwował trzy asy z rzędu. Po kilku chwilach gry punkt za punkt kolejną serię złapali gospodarze. Było już 15:6 po bloku na Wilfredo Leonie. Tak wysoką przewagę Roeselare utrzymało już do końca pierwszego seta. Sprawę zakończył Siksna. Rzecz jasna, asem serwisowym. Lublinianie przegrali partię do 15.

Drugą partię lepiej otworzyli goście. Zaczął mylić się Siksna. Po jego autowym ataku było 5:2 dla lublinian, ale cóż z tego, skoro dwie minuty później gospodarze już prowadzili? O fatalnej grze mistrza Polski świadczy fakt, że dopiero przy stanie 6:6 w drugim secie pierwszy raz w meczu skutecznie zaatakował Leon. Od stanu 10:10 LUK Lublin włączył jednak wyższy bieg. Przełamanie Leona i dobra gra Mateusza Malinowskiego sprawiły, że goście powiększali przewagę. Blokowany był wcześniej trudny do powstrzymania Basil Dermaux. W końcówce gospodarze jeszcze rzucili się do ataków, ale Siksna zaserwował w siatkę, co wyjaśniło sprawę. 25:20 w drugiej partii oznaczało remis 1:1.

Belgowie zaskoczyli mistrzów Polski

W trzecim secie zobaczyliśmy dowód na to, że Wilfredo Leon wrócił do wysokiej dyspozycji. Punktowy atak i dwa asy z rzędu sprawiły, że goście prowadzili 8:6. Mistrzowie Polski utrzymywali kilkupunktową przewagę. Błędy w ataku i na zagrywce, ale też kolejny as Siksny dał prowadzenie gospodarzom. Następna akcja również przyniosła im punkt, jednak po bardzo długich dyskusjach sędziów na tablicy widniał jednak wynik 14:14. Lublinianie nie potrafili uciec od rywali, a w końcówce Roeselare znów wykorzystało swoją najmocniejszą broń. Po dziesiątym już asie prowadzili 23:21, a chwilę później skończyli piłkę setową. Już jeden wygrany set był sensacją, a Belgowie zwyciężyli w dwóch.

Czwartą partię lepiej rozpoczęli goście, chociaż przez moment był remis po bloku na Aleksie Grozdanowie. Bułgar szybko się zrehabilitował. Punktowy atak, dwa asy i już było 9:6. Po kolejnej akcji mocno ucierpiał libero gospodarzy, Dennis Deroey. Został trafiony piłką w twarz, a na parkiet polała się krew. Lublinianie utrzymywali bezpieczną przewagę, przez długi czas grając punkt za punkt. Set zakończył się wynikiem 25:20 po skutecznym ataku Hilira Henno.

Tie-break rozpoczął się od minimalnej przewagi Roeselare. Na każdą skuteczną akcję gospodarzy natychmiast odpowiadali lublinianie. Świetnie w tej partii grał Dermaux. To po jego akcjach Belgowie wyszli na prowadzenie 9:6. Czas wziął Stephane Antiga, a jego podopieczni szybko odrobili straty. Było już 12:11 po skutecznym ataku Leona z trudnej piłki. Wojnę nerwów w końcówce lepiej wytrzymali mistrzowie Polski. W kluczowym momencie zagrywkę zepsuł świetny do tej pory Dermaux. Bogdanka zwyciężyła w tiebreaku 15:12, wygrywając całe spotkanie 3:2.

Bogdanka LUK Lublin z kompletem zwycięstw jest liderem grupy B po dwóch kolejkach. Utrzymanie tej pozycji da przepustkę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Drugą pozycję zajmuje Galatasaray, które w środę uległo trzeciemu Halkbankowi. Knack Roeselare z dwoma punktami na koncie zamyka tabelę.