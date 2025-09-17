Tak wygląda droga Polaków po medal. Oto drabinka MŚ. Sensacja!

Faza grupowa mistrzostw świata w siatkówce powoli dobiega końca. W czwartek rozegranych zostanie w niej ostatnie osiem meczów. Tę część zmagań mają już za sobą Polacy. Zespół Nikoli Grbicia - jak na jednego z faworytów przystało - wygrał wszystkie trzy mecze. Rumunię i Katar ograł 3:0, a Holandię 3:1, dzięki czemu awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Nie wszystkim wielkim siatkarskim nacjom wiodło się jednak tak dobrze, a to wpływa na kształt turniejowej drabinki.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie medalistki mistrzostw świata w boksie wróciły do kraju!

Oto kolejni rywale Polaków na MŚ w siatkówce. Unikniemy faworytów

Na wpadce jednego z faworytów skorzysta m.in. nasz zespół. Już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Kanadą. W przypadku awansu w ćwierćfinale czeka nas za to Turcja lub Holandia. Zaskoczeniem jest jednak to, że w tym gronie nie ma... Japonii. Siódma ekipa rankingu FIVB, z którą nie tak dawno graliśmy w ćwierćfinale Ligi Narodów, przegrała dwa pierwsze mecze grupowa po 0:3 i sensacyjnie pożegnała się z turniejem. Gdyby nie to, to właśnie z nią Polacy mogliby rywalizować w pierwszym lub drugim meczu fazy pucharowej.

Na kogo zaś trafimy w półfinale? Tu niewiadomych jest znacznie więcej. Zadecydują o tym czwartkowe mecze w grupach C i F. To one wyłonią czterech potencjalnych rywali Polaków do walki o finał, z których po ćwierćfinałach pozostanie tylko jeden. Wśród możliwych opcji są m.in. Włochy, Francja, Argentyna czy Belgia.

Tak wygląda drabinka MŚ w siatkówce. Sensacyjne rozstrzygnięcia

Niespodzianek nie brakuje też w drugiej części drabinki, a więc wśród potencjalnych rywali Polaków w finale lub meczu o brąz. Brakuje w niej choćby Kuby, która w tym sezonie pokonała nas w turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Siatkarze z tego kraju przegrali grupową rywalizację z USA i Portugalią. Amerykanie w 1/8 finału trafili na Słowenię, z kolei Portugalczycy - na Bułgarię. W dalszej części rywalizacji nie zobaczymy także Niemców, którzy w środę przegrali mecz o drugie miejsce w grupie E ze Słowenią 1:3.

Tę połówkę drabinki muszą jeszcze uzupełnić zespoły z grup A i H, które zagrają w czwartek. Niezwykle skomplikowana sytuacja panuje zwłaszcza w tej pierwszej, gdzie wszystkie cztery drużyny - Tunezja, Iran, Egipt i Filipiny - wciąż mogą awansować. W 1/8 finału dwa z nich trafią na Brazylię, Czechy lub Serbię (jedna z trzech wymienionych odpadnie).

Drabinka MŚ w siatkówce:

1/8 finału:

Zwycięzca grupy A (Tunezja, Iran, Egipt lub Filipiny) - drugi zespół grupy H (Brazylia, Czechy lub Serbia)

Zwycięzca grupy H (Brazylia, Czechy lub Serbia) - drugi zespół grupy A (Tunezja, Iran, Egipt lub Filipiny)

Stany Zjednoczone - Słowenia

Bułgaria - Portugalia

Polska - Kanada

- Kanada Turcja - Holandia

Zwycięzca grupy C (Argentyna, Francja lub Finlandia) - drugi zespół grupy F (Belgia, Włochy lub Ukraina)

Zwycięzca grupy F (Belgia, Włochy lub Ukraina) - drugi zespół grupy C (Argentyna, Francja lub Finlandia)

Ćwierćfinał:

1A/2H - 1H/2B

Stany Zjednoczone/Słowenia - Bułgaria/Portugalia

Polska /Kanada - Turcja/Holandia

/Kanada - Turcja/Holandia 1C/2F - 1F/2C

Półfinał: