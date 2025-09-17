Tak wygląda droga Polaków po medal. Oto drabinka MŚ. Sensacja!

Faza grupowa mistrzostw świata w siatkówce powoli dobiega końca. W czwartek rozegranych zostanie w niej ostatnie osiem meczów. Tę część zmagań mają już za sobą Polacy. Zespół Nikoli Grbicia - jak na jednego z faworytów przystało - wygrał wszystkie trzy mecze. Rumunię i Katar ograł 3:0, a Holandię 3:1, dzięki czemu awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Nie wszystkim wielkim siatkarskim nacjom wiodło się jednak tak dobrze, a to wpływa na kształt turniejowej drabinki.
Na wpadce jednego z faworytów skorzysta m.in. nasz zespół. Już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Kanadą. W przypadku awansu w ćwierćfinale czeka nas za to Turcja lub Holandia. Zaskoczeniem jest jednak to, że w tym gronie nie ma... Japonii. Siódma ekipa rankingu FIVB, z którą nie tak dawno graliśmy w ćwierćfinale Ligi Narodów, przegrała dwa pierwsze mecze grupowa po 0:3 i sensacyjnie pożegnała się z turniejem. Gdyby nie to, to właśnie z nią Polacy mogliby rywalizować w pierwszym lub drugim meczu fazy pucharowej.
Na kogo zaś trafimy w półfinale? Tu niewiadomych jest znacznie więcej. Zadecydują o tym czwartkowe mecze w grupach C i F. To one wyłonią czterech potencjalnych rywali Polaków do walki o finał, z których po ćwierćfinałach pozostanie tylko jeden. Wśród możliwych opcji są m.in. Włochy, Francja, Argentyna czy Belgia.
Niespodzianek nie brakuje też w drugiej części drabinki, a więc wśród potencjalnych rywali Polaków w finale lub meczu o brąz. Brakuje w niej choćby Kuby, która w tym sezonie pokonała nas w turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Siatkarze z tego kraju przegrali grupową rywalizację z USA i Portugalią. Amerykanie w 1/8 finału trafili na Słowenię, z kolei Portugalczycy - na Bułgarię. W dalszej części rywalizacji nie zobaczymy także Niemców, którzy w środę przegrali mecz o drugie miejsce w grupie E ze Słowenią 1:3.
Tę połówkę drabinki muszą jeszcze uzupełnić zespoły z grup A i H, które zagrają w czwartek. Niezwykle skomplikowana sytuacja panuje zwłaszcza w tej pierwszej, gdzie wszystkie cztery drużyny - Tunezja, Iran, Egipt i Filipiny - wciąż mogą awansować. W 1/8 finału dwa z nich trafią na Brazylię, Czechy lub Serbię (jedna z trzech wymienionych odpadnie).
Drabinka MŚ w siatkówce:
1/8 finału:
Ćwierćfinał:
Półfinał:
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!