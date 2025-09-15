Gigantyczna sensacja na MŚ! Faworyt odpada już po dwóch meczach

Trwają siatkarskie mistrzostwa świata, które odbywają się w tym roku na Filipinach. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu pokonała Rumunię 3:0, a już w poniedziałek zagra w meczu drugiej kolejki fazy grupowej z Katarem, który na inaugurację sprawił nieco problemów Holandii (1:3). Turniej się rozkręca - doszło już do pierwszych sensacji.

Japonia jedzie do domu. Niespodzianka na MŚ w siatkówce

Reprezentacja Japonii na początek MŚ przegrała z Turcją (0:3) i stało się jasne, że w poniedziałkowy poranek będzie pod ścianą. Mecz z Kanadyjczykami, którzy w pierwszej kolejce poradzili sobie z Libią (3:1) jawił się jako spotkanie o być albo nie być. Japonia, chcąc zachować szansę na wyjście z grupy, musiała wygrać.

Już w pierwszym secie stało się jasne, że nie będzie o to łatwo. Kanadyjczycy bardzo szybko wypracowali sobie bezpieczną przewagę i objęli prowadzenie 12:6. W najlepszym dla siebie momencie otwierającego seta mieli nawet przewagę siedmiu punktów (16:9). Japończycy próbowali gonić rywali, ale nie potrafili doskoczyć na dystans mniejszy niż pięć oczek. Kanada wygrała pierwszego seta 25:20.

Druga partia miała bardziej wyrównany przebieg - przynajmniej w swojej początkowej fazie. Kluczowe okazały się wydarzenia, które miały miejsce od prowadzenia Kanadyjczyków 16:14. Japończycy stracili trzy punkty z rzędu i pozwolili rywalom odskoczyć na dystans pięciu punktów. I choć pod koniec partii siatkarze Laurenta Tille zdołali zanotować serię trzech punktów z rzędu, to na więcej nie było ich stać. Tym razem przegrali 23:25.

Trzecia partia długo zapowiadała się na wyrównaną. W kluczowym momencie meczu to jednak Kanada zachowała więcej zimnej krwi i była skuteczniejsza. Od stanu 16:15 Kanadyjczycy zdobyli cztery punkty z rzędu. Japończykom nie pomogły też własne błędy. Ostatecznie set padł łupem siatkarzy z Ameryki Północnej. Wygrali 25:20, a w całym meczu 3:0. Tym samym awansowali do fazy pucharowej i wyeliminowali z turnieju Japonię.

W fazie pucharowej są już też Turcy, którzy po pokonaniu Japonii bez problemów rozprawili się z Libią (3:1).

Japonia - Kanada 0:3 (20:25, 23:25, 22:25

Tabela grupy G po dwóch meczach: