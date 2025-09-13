Świątek zagra tam pierwszy raz. Już poznała rywalkę!

- Jestem niezwykle podekscytowana, że po raz pierwszy w tym roku wezmę udział w turnieju w Seulu. To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Przede wszystkim nie mogę się jednak doczekać, by zobaczyć się z wami - fanami. Postaram się pokazać wam dobry tenis - powiedziała Iga Świątek (2. WTA) pod koniec maja, zapowiadając swój start w turnieju WTA 500 w Seulu.

Iga Świątek czeka już na rywalkę w turnieju WTA 500 w Seulu

Finał turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, wygrany Wimbledon, czwarta runda WTA 1000 w Montrealu, wygrana w WTA 1000 w Cincinnati i ćwierćfinał US Open - to wyniki Igi Świątek w ostatnich turniejach. Polka jest w zdecydowanej lepszej formie niż na początku roku i bez wątpienia będzie faworytką w turnieju WTA 500 w Seulu, w którym została rozstawiona z "1".

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się z lepszą z pary Zhu Lin (280. WTA) - Sorana Cirstea (66. WTA). Z Chinką Polka grała tylko raz i wygrała to spotkanie, a z kolei z Rumunką wygrała wszystkie pięć dotychczasowych meczów.

Kiedy Iga Świątek rozegra pierwszy mecz? Nie znamy jeszcze planu gier na przyszły tydzień, więc można zgadywać, że będzie to środa 17 września.

Turniej WTA 500 w Seulu będzie rozgrywany w dniach 15-21 września. Po nim Iga Świątek powinna wystąpić w zawodach WTA 1000 w Pekinie (24 września - 5 października) i WTA 1000 w Wuhan (6-12 października). Na koniec wystąpi najpewniej już tylko w kończących sezon WTA Finals, które zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.