MŚ siatkarzy. Polska-Katar. O której grają dzisiaj Polacy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Srebrny - taki medal wywalczyła reprezentacja Polski na mistrzostwach świata 2022. Wówczas w finale dość wyraźnie uległa 1:3 Włochom (25:22, 21:25, 18:25, 20:25). W tym sezonie ambicje Biało-Czerwonych są jeszcze większe - chcą odzyskać złoto, po które po raz ostatni sięgnęli w 2018 roku. I jak na razie są na dobrej drodze do realizacji celu. Mają już za sobą pierwsze spotkanie, w którym pokazali moc. Choć pierwszy set nie był dla nich spacerkiem, bo wygrali go dopiero po grze na przewagi (34:32), to w kolejnych dwóch nie dali już żadnych szans Rumunii - 25:15, 25:19. "Zawodnicy trenera Nikoli Grbicia 'zmartwychwstali'. A potem udowodnili, że ich pierwszy rywal na Filipinach był co najmniej półkę siatkarskiej jakości niżej" - podsumował Jakub Balcerski ze Sport.pl.

MŚ siatkarzy. Mecz z kolejnym rywalem. Polska - Katar na żywo

Teraz przed Polakami kolejne starcie na mistrzostwach świata. W drugiej kolejce fazy grupowej zmierzą się z reprezentacją Kataru. To teoretycznie najsłabszy rywal na tym etapie zmagań Biało-Czerwonych, więc nie ulega wątpliwości, że to nasza kadra będzie murowanym faworytem.

Na boisku powinno być widać dysproporcję klas. Przemawia za tym m.in. ranking FIVB. Siatkarze Grbicia są w nim liderami, a najbliższy przeciwnik plasuje się na odległej 23. lokacie. Co więcej, Katar nie najlepiej rozpoczął też rywalizację na Filipinach. Pierwszy mecz i pierwsza porażka. Na inaugurację zmierzył się z Holandią. Pierwsze dwa sety toczyły się właściwie pod dyktando "Oranje". Dopiero w trzecim do głosu doszła azjatycka ekipa, ale to było za mało, by sprawić sensację. W czwartej odsłonie znów Holandia była górą i ostatecznie wygrała 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23).

Mimo wszystko Polacy nie mogą lekceważyć Kataru i nie zamierzają tego robić. - W meczu z Katarem nie możemy niedoszacować rywala. Wszyscy spodziewają się, że to będzie gładkie zwycięstwo i na papierze tak to wygląda. Ale podkreślę jedno - papier nie gra. To są mistrzostwa świata i tu dzieją się różne rzeczy. Widzieliśmy porażki Kuby i Japonii, problemy Niemców. My też męczyliśmy się z Rumunią w pierwszym secie. To jest normalne, jeśli nie grasz na swoim najwyższym poziomie. Nie ma znaczenia, że jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi i liderami rankingu, jeśli nie pokazujemy swojej najlepszej siatkówki - zapowiadał Grbić, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

MŚ siatkarzy. Polska - Katar na żywo. O której grają dzisiaj Polacy? Gdzie oglądać mecz Polska - Katar? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Polski z Katarem na mistrzostwach świata na Filipinach odbędzie się już w poniedziałek 15 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.