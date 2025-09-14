Filipińskie mistrzostwa świata na razie obfitują w niespodzianki. Egipt sensacyjnie wygrał z Iranem (3:1). Ogromne problemy Argentynie sprawiła reprezentacja Finlandii, która przegrała tylko 2:3. Niemcy przegrali aż 0:3 z Bułgarią. Biorąc te wyniki pod uwagę, kiepska postawa Polaków w pierwszym secie z Rumunią nie robi aż takiego wrażenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Grbić skomentował problemy Polaków. "Spodziewałem się"

Tym bardziej że Biało-Czerwoni ostatecznie wygrali tego seta 34:32. Kolejne dwa toczyły się już pod dyktando drużyny Nikoli Grbicia i Polacy mogli cieszyć się z wygranej 3:0. A jak selekcjoner skomentował kłopoty kadry na początku spotkania? Przyznał, że nie był zaskoczony.

- Mam pewność, że moja drużyna wejdzie na swój najwyższy poziom w najważniejszych momentach. Spodziewałem się, że pierwszy set może tak wyglądać. Pamiętajmy, że dla Bartka Kurka i Norberta Hubera to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. Potrzebują chwili, by złapać optymalną dyspozycję. Najważniejsze jest to, że po trudnym początku mieliśmy już pełną kontrolę w kolejnych setach - powiedział Grbić, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

- Byłem spokojny. Czasami trzeba zachować cierpliwość i nie wykonywać nerwowych ruchów. Ani razu nie wspomniałem o zagrywce, bo wiem, że każdy chce posłać jak najtrudniejszą piłkę, ale czasami nie masz czucia - dodawał.

Kolejny mecz - z Katarem - Biało-Czerwoni zagrają już w poniedziałek 15 września. Polacy będą zdecydowanymi faworytami, ale Grbić tonuje nastroje. - W meczu z Katarem nie możemy niedoszacować rywala. Wszyscy spodziewają się, że to będzie gładkie zwycięstwo i na papierze tak to wygląda. Ale podkreślę jedno - papier nie gra. To są mistrzostwa świata i tu dzieją się różne rzeczy. Widzieliśmy porażki Kuby i Japonii, problemy Niemców. My też męczyliśmy się z Rumunią w pierwszym secie. To jest normalne, jeśli nie grasz na swoim najwyższym poziomie. Nie ma znaczenia, że jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi i liderami rankingu, jeśli nie pokazujemy swojej najlepszej siatkówki - zaznaczył.

Poniedziałkowy mecz Polska - Katar rozpocznie się o godzinie 15:30. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.