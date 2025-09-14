Gigantyczna sensacja w MŚ siatkarzy!

Choć trwa dopiero trzeci dzień mistrzostw świata w siatkówce na Filipinach, to na tym etapie turnieju nie brakuje niespodzianek. Niemcy, prowadzeni przez Michała Winiarskiego, przegrali 0:3 z Bułgarią i znacznie utrudnili sobie kwestię awansu do kolejnej rundy. Finlandia wygrywała już 2:0 z Argentyną, ale ostatecznie przegrała 2:3. Zaskoczeniem był też fakt, że Katar postawił się Holandii i wygrał jednego seta. Mało? No to Japonia przegrała 0:3 z Turcją, a Kuba uległa 1:3 Portugalii.

Kolejna niespodzianka na MŚ. Mistrzowie Afryki lepsi od Iranu

W grupie A doszło do starcia między Iranem a Egiptem, a więc drużynami, które dzieliło dziesięć miejsc w rankingu FIVB - Iran znajdował się na 13., a Egipt na 23. miejscu. Za faworyta tego meczu uchodził Iran, a kibice mieli w pamięci mecz z mundialu w 2022 r., w którym Iran wygrał 3:1, w tym jednego seta do 14. Nie licząc samego początku spotkania, to przez większość pierwszego seta prowadził Egipt. Set zakończył się wygraną 25:17 Egiptu, co mogło być sporym zaskoczeniem.

Wydawało się, że po drugim secie sytuacja wraca do normy. Iran błyskawicznie zbudował czteropunktową przewagę i wygrywał 4:0 na samym początku seta. Na pewnym etapie było 11:4 dla Iranu, który grał dużo lepiej. W drugim secie Iran wygrał 25:16.

Na początku trzeciego seta Iran prowadził trzema punktami, natomiast Egipt odrobił straty i wygrał tego seta 25:23 - choć na pewnym etapie meczu miał pięć punktów więcej od przeciwników. Niespodzianka stała się faktem, bo w czwartym secie Iran odstawał od Egiptu i przegrał 20:25.

Iran zdobył więcej punktów blokiem czy po błędach przeciwnika, ale to nie wystarczyło. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego spotkania był Egipcjanin Ahmed Said Shafik, który zdobył 18 punktów, w tym 16 po atakach, jeden po bloku i jeden po zagrywce.

To było pierwsze zwycięstwo Egiptu na mistrzostwach świata od 2018 r., kiedy to Egipt wygrał 3:1 z Chinami. Ostatecznie odpadł wtedy w pierwszej rundzie po grze w grupie B z Brazylią, Holandią, Francją, Kanadą i Chinami.

Egipt zagra w grupie A z Filipinami (16.09, godz. 11:30) i Tunezją (18.09, godz. 07:30). Jeżeli Egipt awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata, to zagra tam z jedną z drużyn, które znajdują się w grupie H - Brazylią, Serbią, Czechami lub Chinami.