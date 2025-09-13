W Rumunii piszą tylko o jednym po porażce z Polską. Tak nazwali Polaków

Mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczęły się dla naszych siatkarzy zgodnie z planem. W sobotę ekipa Nikoli Grbicia pokonała Rumunię 3:0. Niepokoić może jedynie pierwszy set, w którym nieoczekiwanie się męczyła, ale ostatecznie wygrała 34:32. W dwóch kolejnych takich problemów już nie miała i zwyciężała do 15 i 19. Mimo że wynik nie pozostawia żadnych wątpliwości, Rumuni przyjęli go zaskakująco pozytywnie.

Rumuni przegrali 0:3 z Polską, a tu takie słowa. "Bardzo blisko"

Tamtejszy Eurosport od razu zaznaczył, że ich reprezentacja, choć przegrała, zaprezentowała się "honorowo". Dodał również, że w pierwszym secie ich siatkarze "omal nie sprawili niespodzianki". - Nasza drużyna była bardzo blisko wygrania pierwszego seta, który przegrała w dramatycznych okolicznościach. Potem różnica klas była już bardzo widoczna - podsumowano.

Z kolei portal onlinesport.ro podkreślał, że rumuńscy siatkarze na mistrzostwa świata wrócili po 43 latach przerwy, a mecz z faworyzowaną Polską uznali za "próbę ognia". - Rumuni dotrzymywali kroku mistrzom Europy w pierwszym secie, który ostatecznie przegrali po zaciętej walce. "Trójkolorowi" nie wykorzystali w nim trzech piłek setowych przy stanie: 24:23, 30:29 i 32:31. Później siła i doświadczenie Polaków przeważyły, a drużyna trenowana przez Nikolę Grbicia zwyciężyła bez większych emocji - relacjonował. Dodał też, że tamtejsza ekipa wciąż liczy się w grze o wyjście z grupy.

Oto co Rumuni piszą o Polakach. "Potęga"

W podobnym tonie mecz opisywał serwis news.ro. - "Trójkolorowi" grali dzielnie, zwłaszcza w pierwszym secie, ale ostatecznie przegrali po zaciętym boju z potęgą światowej siatkówki, która jest faworytem do zdobycia głównego trofeum - mogliśmy przeczytać.

Portal romania-actualitati.ro zwracał natomiast uwagę przede wszystkim na to, jak bardzo utytułowaną ekipą są Biało-Czerwoni. - Rumunia przegrała pierwszy mecz w grupie 0:3 z Polską, liderami światowego rankingu i wicemistrzami olimpijskimi. W pierwszym secie drużyna prowadzona przez Sergiu Stancu nawet miała 3 piłki setowe - poinformowano krótko.