Ależ sensacja w meczu Polek na MŚ! Mistrzynie Europy bez szans

Tegoroczne lato jest dotychczas pełne siatkarskich emocji. Oczywiście najwięcej mówiliśmy o naszych seniorskich reprezentacjach: męskiej, która zdobyła złoto Ligi Narodów, oraz damskiej, która sięgnęła po brąz. W międzyczasie znakomicie spisali się jednak też nasi siatkarze na mistrzostwach świata do lat 19 (drugie miejsce) oraz mistrzostwach Europy do lat 16 (czwarte miejsce). A także Polki występujące w kategorii do lat 16, które jeszcze w lipcu wygrały mistrzostwa Europy.

Wielka wygrana Polek na MŚ U21! Turcja była bez szans

Obecnie natomiast możemy obserwować poczynania kadry prowadzonej przez Miłosza Majkę, która znajduje się w Indonezji na młodzieżowych mistrzostwach świata. W czwartek nasze siatkarki bez większych problemów pokonały Egipt w trzech setach. Było to jednak zwycięstwo, którego mogliśmy oczekiwać, biorąc pod uwagę niższą pozycję afrykańskiego kraju w światowych rankingach. Piątek przyniósł nam znacznie okazalszy triumf.

Turcja ma bowiem nie tylko znakomite ligowe rozgrywki czy świetną seniorską kadrę kobiet, która regularnie bryluje na wielkich imprezach, ale mocną siatkówkę młodzieżową. Dwa lata temu, kiedy mistrzostwa świata U21 odbywały się w Meksyku, Turczynki zakończyły turniej na piątym miejscu, pokonując po drodze m.in. USA oraz Serbię - dla porównania Biało-Czerwone były wówczas jedenaste. W piątek to, co działo się w 2023 roku, nie miało jednak najmniejszego znaczenia.

Bo Polki grały znacznie, a to znacznie lepiej od Turcji. Pierwszego seta wygrały do 19. Drugiego na przewagi (26:24), ale w pewnym momencie prowadziły nawet 20:9. A w trzecim dopełniły "dzieła zniszczenia", triumfując 25:21. Za każdym razem szybko wychodziły na prowadzenie i już go nie oddawały. To był koncert ekipy Miłosza Majki.

Tym samym Polki po dwóch meczach MŚ U21 zajmują pierwsze miejsce w grupie C. Czekają je jeszcze starcia z Czechami, Algierią, Włochami. Już w sobotę zagrają z ostatnią z tych drużyn. Początek spotkania o godzinie 5:00 czasu polskiego.