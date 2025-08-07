Polscy siatkarze wrócili już do kraju po fantastycznym zwycięstwie z Włochami w finale Ligi Narodów w Ningbo. To drugi od 2023 roku złoty medal dla Biało-Czerwonych w odnowionym formacie VNL i szóste podium z rzędu. "Polska zaliczyła perfekcyjny turniej finałowy w Chinach, nie tracąc seta w trzech rozegranych meczach. Z kolei Włochy zdobyły srebro, swój pierwszy medal w historii Ligi Narodów Mężczyzn" - przypomina serwis Volleyball World.

Tak światowa federacja nazwała polskich siatkarzy

Choć polscy siatkarze udali się na zasłużone krótkie urlopy, to światowa federacja opublikowała podsumowanie poczynań Polaków na tym turnieju. "Od niemożliwych do zatrzymania bloków po potężne zagrania przez cały sezon. Polska pokazała nieustępliwą walkę i serce prawdziwych mistrzów!" - pisze oficjalny profil.

Do wpisu dodano ponad dwuminutowy filmik z najlepszymi akcjami w wykonaniu Biało-Czerwonych. Z kolei oficjalny profil VNL dodał do tego, że to był "sezon mocy" w wykonaniu Polaków.

Wyróżnienia dla polskich siatkarzy. Jakub Kochanowski MVP Ligi Narodów.

W wielkim finale najjaśniej świeciła gwiazda Wilfredo Leona, który nie najlepiej sobie radził w półfinale z Brazylią. "Leon był najlepszym strzelcem w meczu o złoty medal, zdobywając 16 punktów, wliczając w to blok. Jego kolega z drużyny, Kamil Semeniuk, dołożył kolejne 14 punktów, a środkowy i kapitan Jakub Kochanowski zabłysnął 71 proc. skutecznością w ataku i dwoma blokami, co dało łącznie siedem punktów" - pisał serwis volleyballworld.com.

W sumie trzech polskich zawodników znalazło się w drużynie marzeń tegorocznej edycji Ligi Narodów. Mowa tu o niespodziance - Kewinie Sasaku, Wilfredo Leonie i Jakubie Kochanowskim, który został także wybrany MVP tego turnieju.

