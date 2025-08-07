Grbić wybrał kadrę na mistrzostwa świata. Gwiazda nie jedzie!

Polscy siatkarze w zeszłą niedzielę wywalczyli złoty medal siatkarskiej Ligi Narodów, a już za niespełna miesiąc czeka ich najważniejsza impreza tego sezonu. Między 12 a 28 września na Filipinach odbędą się mistrzostwa świata. Na stronie FIVB już opublikowano szeroką kadrę, z której trener Nikola Grbić wybierze 14 zawodników. Zabrakło w niej jednego z liderów naszej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Dramat jednego z liderów reprezentacji Polski. Nie ma go w kadrze na MŚ

Chodzi o Aleksandra Śliwkę, który pod nieobecność Bartosza Kurka pełnił w polskiej ekipie funkcję kapitana. Niestety w połowie lipca podczas treningu tuż przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku przyjmujący nabawił się kontuzji prawej stopy. Początkowo informowano, że przerwa w jego przypadku potrwa co najmniej kilka tygodni. Później jednak niepokojące wieści przekazał Nikola Grbić. - Niestety, mając na uwadze jego obecny stan, będzie trudno, by Olek wrócił w tym sezonie - podał Serb. Jak się okazało, uraz jest zbyt poważny i wyjazd na mistrzostwa świata Śliwkę na pewno ominie.

W szerokiej kadrze wybranej przez Grbicia znaleźli się za to inni zawodnicy, którzy ostatnio narzekali na problemy zdrowotne. W gronie atakujących jest się m.in. Bartosz Kurek, mimo że w Lidze Narodów nie grał z powodu urazu pleców. Z kolei wśród przyjmujących mamy Tomasza Fornala, choć doznał fatalnej kontuzji w sobotnim półfinale z Brazylią. Tak wygląda pełna lista nazwisk:

Szeroka kadra reprezentacji Polski w siatkówce:

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Kajetan Kubicki

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Bartosz Kurek, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

Środkowi: Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Seweryn Lipiński, Mateusz Poręba

Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak.

Reprezentacja Polski w trakcie mistrzostw świata rywalizowała będzie w grupie B z Rumunią, Katarem i Holandią. Przed wylotem na Filipiny w ramach przygotowań pod koniec sierpnia weźmie zaś udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Zmierzy się w nim z Serbią, Brazylią i Argentyną.