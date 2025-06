Musisz to zobaczyć! Tak Turcy przywitali reprezentantkę Polski

Choć Agnieszka Korneluk od lat należy do elity polskich siatkarek, to nigdy nie miała okazji grać w mekce kobiecej siatkówki, jaką jest Turcja. Teraz to się jednak zmieni. 30-latka ma być gwiazdą wicemistrza tego kraju, w którego barwach występuje też m.in. Melissa Vargas, jedna z najlepszych siatkarek świata. Niewykluczone, że nową ksywką Polki będzie "Królowa Śniegu" albo "Elsa". Dlaczego?

Agnieszka Korneluk przywitana w Fenerbahce

Wystarczy zobaczyć filmik, który Fenerbahce wrzuciło na swoje social media. Nawiązuje on wprost do klimatu z filmów typu "Królowa Śniegu" czy "Kraina lodu".

W tureckim klubie Korneluk będzie mogła liczyć na piłki dogrywane przez Włoszkę Alessię Orro, najlepszą rozgrywającą turnieju olimpijskiego w Paryżu. Na środku siatki towarzyszyć będą jej natomiast Turczynki: Asli Kalaç, Eda Erdem Dündar oraz Fatma Beyaz. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Polka nie powinna tęsknić za KS DevelopRes Rzeszów, w którym występowała w minionym sezonie.

Obecnie Agnieszka Korneluk wraz z reprezentacją Polski bierze udział w Lidze Narodów siatkarek.