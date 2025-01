Niewiarygodne, gdzie chcą rozegrać Superpuchar Polski! Prezes potwierdza

Superpuchar Polski w piłce siatkowej po raz pierwszy został rozegrany w Częstochowie. Od tego czasu zorganizowano kolejnych 11 edycji i każda z nich miała miejsce w ojczyźnie. Już wkrótce może się to zmienić. O szczegółach poinformował Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Działacz zdradził w wywiadzie dla TVP Sport, że pojawił się pomysł, by turniej rozegrać poza krajem i to wiele tysięcy kilometrów dalej. O jakim państwie konkretnie mowa?

3 Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl