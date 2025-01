Totalna dominacja Kurka w PlusLidze! "Absolutny pan szef"

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od końcówki 2024 roku pozostaje niepokonana. W niedzielę przedłużyła zwycięską serię do pięciu spotkań. Po wygranych z Norwidem Częstochowa, Cuprum Stilonem Gorzów, Treflem Gdańsk i Skrą Bełchatów, teraz własnym parkiecie pokonała Ślepsk Malow Suwałki 3:1. Na parkiecie królował zaś Bartosz Kurek.

ZAKSA śrubuje kapitalną serię. Kurek najlepszy na parkiecie

Początek spotkania wcale jednak tego nie zwiastował. Kurek skończył tylko cztery z 11 ataków w pierwszym secie. Najbardziej imponował za to przyjmujący gości Paweł Halaba. To głównie dzięki jego znakomitej postawie w polu serwisowym Ślepsk nieoczekiwanie wygrał pierwszą partię do 23.

Wtedy ZAKSA się przebudziła i już w kolejnej odsłonie zaprezentowała pełną dominację. Skuteczność w ataku poprawił Kurek, a punkty dokładał także Szymura. Do tego dobrze funkcjonował blok. Skończyło się na pewnym zwycięstwie 25:15. Po przerwie ponownie siły się wyrównały i wynik długo oscylował w granicy remisu. W końcówce siatkarze z Suwałk prowadzili nawet 22:20, ale przy zagrywce Janusza kędzierzynianie odwrócili losy seta i wygrali 25:23.

Bartosz Kurek znów skradł show. Passa trwa. "Pan szef"

W decydującej czwartej partii już takich emocji nie było. Wtedy do prawdziwe show dał Bartosz Kurek, który sam w całym meczu zdobył aż 23 punkty. To on poprowadził zespół do zwycięstwa 25:16 i 3:1 w setach, a po spotkaniu odebrał nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika.

Dla Kurka było to już czwarte tego typu wyróżnienie z rzędu. Oznacza to, że otrzymywał jej we wszystkich meczach w 2025 roku. - Pan Bartosz Kurek. W styczniu to absolutny pan szef drużyny z Kędzierzyna-Koźla! Cuprum, Trefl, Skra, Ślepsk... Dziś po raz kolejny lider i najbardziej wartościowa postać po stronie drużyny prowadzonej przez Andrea Gianiego! 54 proc. w ataku (20/37), 43 proc. eff. w ataku, 3 punktowe bloki - napisał na platformie X Jakub Balcerzak.

Dzięki wygranej ZAKSA zdobyła kolejne trzy punkty i w tabeli Plus Ligi ma ich 45. Po 21 meczach zajmuje w niej piątą pozycję, a do czwartej Bogdanki LUK-u Lublin traci zaledwie jedno "oczko". Liderem z 57 punktami pozostaje Jastrzębski Węgiel.