Ile lat dzieli Bartosza Kurka i jego żonę? Niespodzianka

Bartosz Kurek i Anna Kurek (z domu Grejman) od ponad czterech lat są małżeństwem. Jedną z wielu kwestii, która na pewno ich połączyła, była siatkówka. W końcu Bartosz Kurek to prawdopodobnie najlepszy siatkarz w historii Polski, który w narodowych barwach gra od 2009 roku. Z kolei Anna Kurek również grała w reprezentacji Polski i na parkietach Tauron Ligi.

Bartosz Kurek i Anna Kurek grają w polskich klubach

Od tego sezonu Bartosz Kurek po sześciu latach wrócił do gry w Polsce i reprezentuje barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ten powrót sprawił, że do siatkówki po sześciu latach wróciła także jego żona Anna. Siatkarka gra dla zespołu NTSK PANS Komunalnika Nysa, w którym zdążyła już zadebiutować i została wybrana MVP spotkania z KS Częstochowianką.

Jednocześnie wydaje się, że Anna Kurek ma jeszcze kilka lat gry przed sobą, a Bartosz już niekoniecznie. Atakujący ma 36 lat, a jego żona 31, więc łatwo zauważyć, że dzieli ich pięć lat. Chociaż patrząc precyzyjnie, to niecałe pięć, bo Anna Kurek urodziła się w czerwcu 1993 roku, a Bartosz Kurek w sierpniu 1988.

W ubiegłym roku siatkarz opublikował na Instagramie wzruszający post, w którym złożył życzenia swojej żonie z okazji 30. urodzin. "I tylko tak tańczyć do końca świata z moją hot 30 - niczego więcej już mi nie potrzeba" - pisał wtedy.

W ostatnim czasie para poinformowała, że również odczuła skutki powodzi, które we wrześniu przetoczyły się przez południe Polski. Anna Kurek w mediach społecznościowych pokazała, jak wygląda ich dom po powodzi. Na zdjęciach widać było, że jest w złym stanie. - "Taka sytuacja. Wody było po kolana" - napisała.

A jak radzi sobie Bartosz Kurek w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle? Kapitan reprezentacji Polski już w pierwszej kolejce nowego sezonu PlusLigi nabawił się urazu oka i ciągle nie wrócił do gry. - Bartek w końcu zaczął treningi, dostał zgodę od lekarza specjalisty. Jednak trzeba pamiętać, że on przez blisko sześć tygodni był praktycznie unieruchomiony. Trzeba dać mu trochę czasu, by popracował fizycznie, zaczął skakać - poinformował przed tygodniem trener kędzierzynian Andrea Giani.