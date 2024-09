1406 dni i koniec! "Debiut idealny" w PlusLidze

Ponad trzy lata kibice z Będzina czekali na powrót swojego klubu do PlusLigi. Zespół ten ostatni raz grał w tej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021. Nowak-Mosty MKS Będzin awans wywalczył z przytupem, bo rundę zasadniczą sezonu 2023/2024 wygrał bezapelacyjnie (80 punktów w 30 meczach), a w fazie play-off w siedmiu spotkaniach stracił zaledwie jednego seta!

1406 dni i koniec. Ależ powrót do PlusLigi

W letniej przerwie w Będzinie doszło do zmiany trenera. Wojciecha Serafina zastąpił były reprezentant Polski - Dawid Murek. Do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odszedł podstawowy atakujący Mateusz Rećko, który w pierwszej lidze aż 12 razy wybierany był na najlepszego zawodnika meczu. Zastąpił go Damian Schulz, mistrz świata z 2018 roku. Oprócz niego przyszli też dwaj przyjmujący: Dominik Depowski i Serb Luka Tadić.

- Kadra nie rzuca na kolana, dlatego walka o utrzymanie będzie ciężka. Nie ma co ukrywać, że Nowak-Mosty MKS Będzin to jeden z kandydatów do spadku, Ale nie można go skreślać; zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli zespół będzie czwarty od końca, to będzie duży sukces - mówił Jakub Bednaruk dla strony PlusLigi.

Nowak-Mosty MKS Będzin w pierwszym meczu po powrocie do PlusLigi zmierzył się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Powrót był w imponującym stylu, bo drużyna z Będzina wygrała 3:0! Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli: kanadyjski przyjmujący Brandon Koppers (16.) i Damian Schulz (15.).

1406 - tyle dni na kolejne zwycięstwo w rozgrywkach PlusLigi czekali sympatycy MKS-u Będzin! Podopieczni Dawida Murka pokonali właśnie w Katowicach W TRZECH SETACH miejscowy GKS na otwarcie sezonu PlusLigi! DEBIUT IDEALNY TRENERA MURKA W PLUSLIDZE! Będzinianie po... 3 latach, 10 miesiącach i 6 dniach wygrywają swoje kolejne spotkanie na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce - napisał na portalu X Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

Zespół z Będzina jest wiceliderem PlusLigi. W następnej kolejce podejmie Projekt Warszawa (23 września, godz. 17.30).

GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin 0:3 (27:29, 19:25, 23:25)

