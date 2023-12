Co za mecz Resovii w Lidze Mistrzów! Deklasacja [WIDEO]

Wcześniej Resovia odniosła tylko jedno zwycięstwo w tych rozgrywkach. 29 listopada również jej rywalem była drużyna ze Słowenii. I choć wtedy też skończyło się 3:0, to będący wówczas gospodarzami siatkarze ACH Volley Ljubljana potrafili się postawić.

Resovia gromi w Lidze Mistrzów. Awansuje do ćwierćfinału?

Zupełnie inaczej było w czwartek 21 grudnia. Zespół ze Słowenii był dziś jedynie tłem dla dużo lepszej Resovii. W pierwszym i drugim secie goście zostali rozgromieni przez Polaków, którzy bez problemu wygrali dwukrotnie 25:16. Rywale pewne problemy potrafili sprawić jedynie w trzecim secie, gdy w pewnym momencie doprowadzili nawet do remisu 16:16. Ostatecznie jednak i tak przegrali aż 19:25.

To jednak dopiero drugie zwycięstwo Resovii w tych rozgrywkach, a żeby wywalczyć awans z grupy, to trzeba liczyć na punkty w ostatnich meczach z Tours oraz Trentino. Pierwsze w tabeli Trentino do tej pory wygrało wszystkie cztery mecze. Tours ma sześć punktów - tyle samo co Resovia po dzisiejszej wygranej, ale to rzeszowianie mają teraz drugie miejsce dzięki lepszemu bilansowi punktowemu. Dziś odbył się również mecz Trentino - Tours i Włosi odnieśli kolejne pewne zwycięstwo 3:0 (27:25, 25:22, 25:18). W teorii Trentino może spaść jeszcze na drugie miejsce, ale żeby się tak stało, to na pewno musiałoby przegrać dwa ostatnie mecze.

Tylko zwycięzcy wszystkich pięciu grup awansują do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Drużyny z drugich miejsc zagrają ze sobą o miejsce w tej fazie w playoffach. Dołączy do nich również jedna najlepsza drużyna z trzeciego miejsca. Pozostałe zespoły z trzecich miejsc awansują do ćwierćfinału Pucharu CEV. Wszystko wskazuje na to, że Resovia powalczy o drugie miejsce. W tym kontekście najważniejszy mecz rozegra już 9 stycznia 2024 roku - tego dnia zmierzy się z Tours. Obecnie liderem klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc jest BR Volleys, które zdobyło siedem punktów w grupie "C".