Kapitalny występ reprezentantki Polski! Zachwyciła za granicą

Za Olivią Różański niezwykle udany weekend na włoskich boiskach. Choć jej Volley Bergamo przegrało 2:3 z Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, to Polka była najlepszą zawodniczką na placu gry! To dobre wieści nie tylko z punktu widzenia klubu naszej siatkarki, ale także reprezentacji Polski, która po 16 latach ponownie zagra na igrzyskach olimpijskich. Różański to czołowa zawodniczka Stefano Lavariniego i dobrymi występami we Włoszech może utrzymać dyspozycję.

